Kadife Kelepçe Dizisinde Başrol Seda Bakan'ın Kızı Rolüne TikTok Fenomeni Hayat Verecek!

Kadife Kelepçe Dizisinde Başrol Seda Bakan’ın Kızı Rolüne TikTok Fenomeni Hayat Verecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.08.2025 - 16:09

Son haftalarda her kanal yeni proje duyurularıyla karşımıza çıkıyor. Show TV de yeni sezonu iddialı işlerinden Kadife Kelepçe ile açmaya hazırlanıyor. Seda Bakan'ın başrolde yer alacağı dizi için çalışmalara başlandı. Cast seçimleri sürerken Seda Bakan'ın kızına hayat verecek kişi de seçildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı, gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son dönemlerin popüler oyuncusu Seda Bakan, Kadife Kelepçe ile TV'de boy gösterecek.

Son dönemlerin popüler oyuncusu Seda Bakan, Kadife Kelepçe ile TV'de boy gösterecek.

Kendisini son zamanlarda dijital projelerde izliyorduk. Oyunculuğu ve güzelliğiyle övgüleri toplayan Seda Bakan şimdiyse Kadife Kelepçe dizisiyle anlaştı.

Dizi, 'Bazıları güzelleşmek ister, bazıları sadece hayatta kalmak…” sloganıyla ekrana gelecek.

Seda Bakan'ın kızı rolü içinse TikTok dünyasından bir isim seçildi.

Seda Bakan’ın kızı rolü içinse TikTok dünyasından bir isim seçildi.

Birkaç yıldır TikTok platformunda içerikler üreten ve kendini sosyal medya aleminde tanıtan Yeliz Korkmaz, Seda Bakan’ın kızı oldu. Kadife Kelepçe ile oyunculuk sektörüne adım atacak olan Yeliz Korkmaz’ın babası ise Celil Nalçakan olacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
