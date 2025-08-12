Kadife Kelepçe Dizisinde Başrol Seda Bakan’ın Kızı Rolüne TikTok Fenomeni Hayat Verecek!
Son haftalarda her kanal yeni proje duyurularıyla karşımıza çıkıyor. Show TV de yeni sezonu iddialı işlerinden Kadife Kelepçe ile açmaya hazırlanıyor. Seda Bakan'ın başrolde yer alacağı dizi için çalışmalara başlandı. Cast seçimleri sürerken Seda Bakan'ın kızına hayat verecek kişi de seçildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı, gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Son dönemlerin popüler oyuncusu Seda Bakan, Kadife Kelepçe ile TV'de boy gösterecek.
Seda Bakan’ın kızı rolü içinse TikTok dünyasından bir isim seçildi.
