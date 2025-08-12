onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı’nın 6. Sezonu İçin Kadroya Komedinin Sevilen İsmi Katıldı!

Gönül Dağı’nın 6. Sezonu İçin Kadroya Komedinin Sevilen İsmi Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.08.2025 - 13:29

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, TV’nin sevilen aile dizilerinden. Reytinglerde de başarısını kanıtlayan dizi şimdilerde 6. sezon hazırlığında. Kısa bir tatil molasının ardından dizi için çalışmalara yeniden başlandı. Cast için de birkaç değişiklik oldu. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berk Atan’ın başrolündeki dizi hem merak yaratıyor hem de tebessüm ettiriyor.

Berk Atan’ın başrolündeki dizi hem merak yaratıyor hem de tebessüm ettiriyor.

İzleyiciyi ekranda tutmayı başaran dizi, 6. sezonu için yakında yeniden sete çıkacak. Eylül ayında ise yeniden ekranlarda olacak. Dizinin yeni yönetmeninin Ozan Uzunoğlu olduğunu geçtiğimiz günlerde aktarmıştık.

Şimdiyse Birsen Altuntaş Emrah Kaman’ın kadroya katıldığını açıkladı.

Şimdiyse Birsen Altuntaş Emrah Kaman’ın kadroya katıldığını açıkladı.

Berk Atan’ın kuzeni Kadir rolüyle karşımıza çıkacak olan Emrah Kaman, bildiğiniz üzere komedi projelerinin olmazsa olmaz isimlerinden. Yer aldığı dizi filmlerle kendini sevdiren oyuncu, yeni sezonda Gönül Dağı ile boy gösterecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın