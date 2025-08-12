Gönül Dağı’nın 6. Sezonu İçin Kadroya Komedinin Sevilen İsmi Katıldı!
TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, TV’nin sevilen aile dizilerinden. Reytinglerde de başarısını kanıtlayan dizi şimdilerde 6. sezon hazırlığında. Kısa bir tatil molasının ardından dizi için çalışmalara yeniden başlandı. Cast için de birkaç değişiklik oldu. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Berk Atan’ın başrolündeki dizi hem merak yaratıyor hem de tebessüm ettiriyor.
Şimdiyse Birsen Altuntaş Emrah Kaman’ın kadroya katıldığını açıkladı.
