Gönül Dağı’nın 6. Sezonu İçin Kadroya Komedinin Sevilen İsmi Katıldı!

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, TV’nin sevilen aile dizilerinden. Reytinglerde de başarısını kanıtlayan dizi şimdilerde 6. sezon hazırlığında. Kısa bir tatil molasının ardından dizi için çalışmalara yeniden başlandı. Cast için de birkaç değişiklik oldu. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş