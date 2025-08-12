onedio
Yeni Dizi Güller ve Günahlar’da Cemre Baysel’in Babası Rolüne Hayat Verecek İsim Netleşti!

Elif Sude Yenidoğan
12.08.2025 - 11:16

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşması planlanan Güller ve Günahlar dizisi şimdiden merak uyandıran projelerden oldu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaşacağı dizi NGM Yapım imzalı. Dizinin cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş, Cemre Baysel’in babası rolünü oynayacak oyuncunun netleştiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Oyunculuğuyla dikkat çekmeyi başaran isimlerden Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki dizi 25 Ağustos’ta sete çıkacak.

Yıllar yıllar önce Suskunlar dizisiyle hafızalara kazınan bir performans sergileyen Murat Yıldırım, o günden bugüne sektörün sevilen isimlerinden ve projelerin aranan yüzlerinden. Kendisi dizide Serhat rolüne hayat verecek.

Cemre Baysel’i de son olarak Leyla dizisiyle izlemiştik.

Başarılı oyuncu dizisinin final yapmasıyla birlikte tekliflerle karşı karşıyaydı ve seçimini Güller ve Günahlar projesinden yana kullandı. Baysel’i dizide Zeynep karakteriyle izleyeceğiz.

Birsen Altuntaş, kadroya Ahmet Saraçoğlu’nun katıldığını açıkladı.

Usta isimlerden Saraçoğlu, Cemre Baysel’in karakteri olan Zeynep’in babası olacak. Arif karakterine hayat verecek olan oyuncuyu emekçi bir düğün çalgıcısı rolünde izleyeceğiz.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
