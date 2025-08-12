Yeni Dizi Güller ve Günahlar’da Cemre Baysel’in Babası Rolüne Hayat Verecek İsim Netleşti!
Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşması planlanan Güller ve Günahlar dizisi şimdiden merak uyandıran projelerden oldu. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaşacağı dizi NGM Yapım imzalı. Dizinin cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş, Cemre Baysel’in babası rolünü oynayacak oyuncunun netleştiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Oyunculuğuyla dikkat çekmeyi başaran isimlerden Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki dizi 25 Ağustos’ta sete çıkacak.
Cemre Baysel’i de son olarak Leyla dizisiyle izlemiştik.
Birsen Altuntaş, kadroya Ahmet Saraçoğlu’nun katıldığını açıkladı.
