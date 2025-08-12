onedio
Cennetin Çocukları Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: Dizi Kadrosuna Bir Usta Oyuncu Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
12.08.2025 - 14:25

İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrolü paylaşacağı Cennetin Çocukları dizisi sezon hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncu kadrosu hemen hemen netleşti, son birkaç karakter için çalışmalar sürüyor. Birsen Altuntaş da diziye dahil olan yeni ismi yayımladı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu Büyük İskender’e, Özgü Namal da büyük aşkı Gönül karakterine hayat verecek.

İsmail Hacıoğlu’nun karakterinin çevresinde şekillenecek olan olay örgüsü merak uyandırıcı. Sezon için duyurulan tüm yeni dizi projeleri heyecan verirken, Cennetin Çocukları da hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla nabızları yükseltti.

Tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar, Cennetin Çocukları dizisiyle ekranlara dönecek.

Başarılı oyuncumuz Süleyman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşecek. Motto Yapım imzalı projede Soner Caner yönetmen koltuğunda otururken, Ali Kara senaryoyu yazacak.

