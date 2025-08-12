Cennetin Çocukları Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: Dizi Kadrosuna Bir Usta Oyuncu Daha Katıldı!
İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın başrolü paylaşacağı Cennetin Çocukları dizisi sezon hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncu kadrosu hemen hemen netleşti, son birkaç karakter için çalışmalar sürüyor. Birsen Altuntaş da diziye dahil olan yeni ismi yayımladı. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu Büyük İskender’e, Özgü Namal da büyük aşkı Gönül karakterine hayat verecek.
Tiyatro sanatçısı Ali Düşenkalkar, Cennetin Çocukları dizisiyle ekranlara dönecek.
