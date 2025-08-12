Cennetin Çocukları Dizisinde Gelişmeler Bitmiyor: Dizi Kadrosuna Bir Usta Oyuncu Daha Katıldı!

İsmail Hacıoğlu’nun karakterinin çevresinde şekillenecek olan olay örgüsü merak uyandırıcı. Sezon için duyurulan tüm yeni dizi projeleri heyecan verirken, Cennetin Çocukları da hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla nabızları yükseltti.