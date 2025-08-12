MasterChef Ayten’in Acı Hayat Hikayesi Stüdyoyu ve Tüm İzleyenleri Duygulandırdı
MasterChef 2025’in yeni sezonu heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Ana kadroda yarışacak isimler geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Programın dikkat çeken isimlerinden Ayten Saner de ana kadroya adını yazdırmaya başaranlardan olmuştu. Yarışmacı ana kadroya giren 9. isimdi.
Şimdiyse yürekleri dağlayan hikayesini paylaştı. Saner, göğüs germek zorunda kaldığı zorlukları dile getirmesiyle hem stüdyoyu hem de izleyenleri duygulandırdı. Gelin detaylara geçelim…
İşte hikayesini anlattığı o anlar 👇
Ayten Saner’in eşi Asaf Saner 2019’da Kocaeli’de hayatını kaybetmişti.
