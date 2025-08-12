onedio
MasterChef Ayten’in Acı Hayat Hikayesi Stüdyoyu ve Tüm İzleyenleri Duygulandırdı

MasterChef Ayten’in Acı Hayat Hikayesi Stüdyoyu ve Tüm İzleyenleri Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.08.2025 - 15:09

MasterChef 2025’in yeni sezonu heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Ana kadroda yarışacak isimler geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Programın dikkat çeken isimlerinden Ayten Saner de ana kadroya adını yazdırmaya başaranlardan olmuştu. Yarışmacı ana kadroya giren 9. isimdi.

Şimdiyse yürekleri dağlayan hikayesini paylaştı. Saner, göğüs germek zorunda kaldığı zorlukları dile getirmesiyle hem stüdyoyu hem de izleyenleri duygulandırdı. Gelin detaylara geçelim…

İşte hikayesini anlattığı o anlar 👇

Ayten Saner’in eşi Asaf Saner 2019’da Kocaeli’de hayatını kaybetmişti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik kazası geçiren Asaf Saner henüz 52 yaşındaydı. Eşinin vefat haberiyle yıkılan Ayten Saner’in omuzlarında artık birçok sorumluluk vardı. Kendisi de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan bahsederek derdini paylaştı. Hislerini şu sözlerle anlattı 👇

“Hala evimin geçimini her şeyimi kendim ödüyorum. Eşimin tarafının durumu iyi ama bir delik lira bize yardımı olmadı. Sonra oğlum işe girdi. Oğlumla beraberiz. Her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi, elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki kocan ölmüş ne işin var buraya işe geldin. Dedim ki elektrik su faturasını siz mi ödeyeceksiniz. Ben o evden çıkmazsam bir daha çıkamam.”

