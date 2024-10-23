Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Rastgele Ateş Etmiş
Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Rastgele Ateş Etmiş
Ankara’da akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a gelen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Teröristlerin ortaya çıkan görüntülerinde, çevrede bulunanlara da uzun namlulu silahla rastgele ateş ettiği görüldü.
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Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi’ne gelen teröristler ile güvenlik güçleri çatıştı.
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Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı’nın aboneleriyle paylaştığı görüntülerde, teröristlerin çevrede bulunanlara da rastgele ateş ettiği görüldü.
Saldırı anından görüntüler 👇
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