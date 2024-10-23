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Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Rastgele Ateş Etmiş

Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Rastgele Ateş Etmiş

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 17:14

Ankara’da akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a gelen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Teröristlerin ortaya çıkan görüntülerinde, çevrede bulunanlara da uzun namlulu silahla rastgele ateş ettiği görüldü.

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Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi’ne gelen teröristler ile güvenlik güçleri çatıştı.

Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) Tesisi’ne gelen teröristler ile güvenlik güçleri çatıştı.

Tüm detaylar 👇

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı’nın aboneleriyle paylaştığı görüntülerde, teröristlerin çevrede bulunanlara da rastgele ateş ettiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı’nın aboneleriyle paylaştığı görüntülerde, teröristlerin çevrede bulunanlara da rastgele ateş ettiği görüldü.

Saldırı anından görüntüler 👇

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