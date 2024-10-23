Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Saldırganlar Rastgele Ateş Etmiş

Ankara’da akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a gelen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Teröristlerin ortaya çıkan görüntülerinde, çevrede bulunanlara da uzun namlulu silahla rastgele ateş ettiği görüldü.