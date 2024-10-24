Ankara'daki Terör Saldırısında Kadın Teröristin Kimliği Açıklandı: "PKK Üyesi Mine Sevjin Alçiçek"
Ankara'daki Terör Saldırısında Kadın Teröristin Kimliği Açıklandı: "PKK Üyesi Mine Sevjin Alçiçek"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün düzenlenen terör saldırısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya, saldırıdaki kadın teröristin de PKK üyesi olduğunu duyurdu: 👇
'TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu.Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.'
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Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ'a dün 15.30'da vardiya değişimi sırasında terör saldırısı yapıldı. Uzun namlulu silahlar ve bomba ile yapılan saldırı sırasında biri kadın 2 terörist öldürüldü. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda öldürülen kadın teröristin de PKK üyesi olduğunu açıkladı. "TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti." diyen Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: 👇
"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi."
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇
Mynet'in aktardığına göre ise kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek, 2014'te HDP'de Hakkari Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
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