Ankara'daki Terör Saldırısında Kadın Teröristin Kimliği Açıklandı: "PKK Üyesi Mine Sevjin Alçiçek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün düzenlenen terör saldırısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya, saldırıdaki kadın teröristin de PKK üyesi olduğunu duyurdu: 👇

'TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu.Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.'