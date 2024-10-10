750 Milyon TL’lik Boşanma Davası: Besim Tibuk - Serap Tibuk Davasında Karar Çıktı
750 Milyon TL’lik Boşanma Davası: Besim Tibuk - Serap Tibuk Davasında Karar Çıktı
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ma...
Besim Tibuk ile Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında mahkeme, Serap Tibuk lehine 50 milyon TL maddi tazminat ve aylık 350 bin TL nafakaya hükmetti. Yaşananların ardından karara tepki gösteren Serap Tibuk, davayı Yargıtay'a taşıdı.
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İş insanı Besim Tibuk ve Serap Tibuk’un olaylı boşanma davasında yeni gelişme yaşandı.
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55 gün süren davada 100 milyon liralık manevi tazminat kaldırıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 750 milyon liralık maddi tazminat da 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakası da 350 bin liraya düşürüldü.
Karara tepki gösteren Serap Tibuk “adalet istiyorum” diyerek davayı Yargıtay’a taşıdı. Besim Tibuk da Yargıtay’a başvurarak yeni bir dilekçe verdi.
Ünlü iş insanı Yargıtay’a verdiği dilekçede iki çocuğunun annesi ve 36 yıllık eşine tazminat ve nafaka ödemek istemediğini belirtti. Besim Tibuk ve Serap Tibuk davasında son sözü ise 2 Aralık'ta Yargıtay söyleyecek.
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