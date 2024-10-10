750 Milyon TL’lik Boşanma Davası: Besim Tibuk - Serap Tibuk Davasında Karar Çıktı

Besim Tibuk ile Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında mahkeme, Serap Tibuk lehine 50 milyon TL maddi tazminat ve aylık 350 bin TL nafakaya hükmetti. Yaşananların ardından karara tepki gösteren Serap Tibuk, davayı Yargıtay'a taşıdı.