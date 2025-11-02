onedio
27 Ekim - 2 Kasım: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2025 - 00:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Kartalkaya Davasında Karar Açıklandı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Saraçhane Davasında 110 Kişiden 109'unun Beraatine Karar Verildi

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip, ertesi günü gözaltına alınması üzerine başlayan Saraçhane protestolarına katılmaktan haklarında dava açılan çoğu genç 109 sanık hakkında İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verildi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, hakkında yayımlanan haberler nedeniyle Yeni Şafak gazetesine tepkisini sürdürdü. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yaman, 'Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır.' ifadelerini kullandı.

Thodex Kurucusu Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında ölü bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Koreografi Hazırlığındaki Beşiktaş Taraftarı Arasında Çatışma Çıktı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Dolmabahçe’deki Tüpraş Stadyumu çevresinde silah sesleri paniğe yol açtı. Güney tribünü altında yaşanan olayda bir taraftarın yaralandığı öne sürüldü.

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Yok Yok: Fenerbahçe Derbiyi 3-2 Kazandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi adına yakışır bir şekilde kıran kırana geçti. Maça iyi başlayan Beşiktaş'ın hızı kırmızı kartla kesildi. Bu kez sahaya Fenerbahçe hükmetti. Karşılıklı gollerin ardından maç tekrar dengeye geldi. 

İki takım da çeşitli pozisyonlardan yararlanamazken derbide gülen 83.dakikada Jhon Duran'ın golüyle 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

PFDK Hakemler Hakkında Kararını Açıkladı: 149 Hakeme Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK bahis oynaya hakemlere ilişkin kararını açıkladı. Buna göre 149 hakem hakkında hak mahrumiyeti cezası verildi. Zorbay Küçük dahil 3 hakem hakkında ise inceleme devam ediyor.

Bahisçi Hakemler Operasyonunda Hakemlerin Bahis Oynadıkları Maçlar Ortaya Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı süreçle hakemler üzerinden yürüyen bahis soruşturmasında 152 hakem ortaya çıktı. 152 hakem arasında Süper Lig'de görev almış isimler de mevcut. 

Zorbay Küçük gibi hakemlerin yanı sıra alt liglerden de birçok hakem PFDK'ya sevk edildi. Gazeteci Umut Eken ise X hesabından bahis yapılan maçları açıkladı. 

Umut Eken'in iki sezonu kapsayan listesi ilerleyen zamanda genişleyecek.

Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Bölgede!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

6.1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Balıkesir'den İlk Görüntüler Geldi

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından Balıkesir'den ilk görüntüler geldi. DHA'nın haberine göre bazı binalarda yıkım meydana geldi.

Kartalkaya Yangını Davasında Sanık Avukatından İlginç Savunma: "Benim Müvekkilim Gerizekalı"

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yangında hayatını kaybetmesi sonrasında açılan davada bugün 3. duruşma yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, “Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

Karadağ’da Türk Dükkanları Yakıldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ Açıklaması

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da iddiaya göre 25 yaşındaki Karadağlı bir genç iki Türk vatandaşı tarafından darbedildi. Olaylı geçen gecenin ardından Karadağ’da Türkiye karşıtı eylemler gerçekleşmeye başladı, Türklere ait iş yerleri yakıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ açıklaması geldi. Öte yandan Dışişleri Başkanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü.

İspanyol YouTuber'ın Tarlabaşı'nda Önünün Kesildiği Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

İstanbul Beyoğlu’nda bir İspanyol YouTuber, motosikletle yolda ilerlerken akılalmaz anlar yaşadı. Turistin önü bir kişi tarafından kesildi. Turist motosikletiyle kaçarken saldırgan arkasından pet şişe fırlattı. Turisti yakalayan iki saldırdan darbetti. Yaşananlar İspanyol YouTuber’ın kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de Engelli Pazarcının Yaptığı Hileye Şok Olacaksınız

Son zamanlarda çeşitli ilçe belediyelerinin yazdığı cezalar sebebiyle semt pazarları gündeme geliyor. Daha önce de farklı konularla gündeme gelen Bahçelievler Belediyesi'ndeki semt pazarlarında bu kez de akıllara durgunluk verecek bir hile yaşandı. Engelli bir pazarcının müşterisinin 'seçmece' için koyduğu leğeni doldurduğu ve esnafa uzattığı görülüyor. Esnaf, tezgahın arka kısmında leğeni sol tarafına alırken, sağ tarafta hazır beklettiği aynı ağırlıktaki salatalığı verdiği görülüyor. Müşterinin başka bir yere bakmasından faydalanan esnaf daha sonra leğendeki ürünleri de tezgahın ön bölümüne dökerken kameralara yakalanıyor.

Konserde Üstüne Para Atan Seyirciye Sert Çıkan Gülşen'den Atatürk Uyarısı!

Attığı her adımla olay olan Gülşen'in Cahide konserinde üstüne para atan seyirciye verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in Atatürk uyarısı dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

