27 Ekim - 2 Kasım: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Kartalkaya Davasında Karar Açıklandı: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Çıktı
Saraçhane Davasında 110 Kişiden 109'unun Beraatine Karar Verildi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ın Yeni Şafak Tepkisi Artarak Devam Ediyor
Thodex Kurucusu Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu
Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Koreografi Hazırlığındaki Beşiktaş Taraftarı Arasında Çatışma Çıktı
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Yok Yok: Fenerbahçe Derbiyi 3-2 Kazandı
PFDK Hakemler Hakkında Kararını Açıkladı: 149 Hakeme Hak Mahrumiyeti Cezası
Bahisçi Hakemler Operasyonunda Hakemlerin Bahis Oynadıkları Maçlar Ortaya Çıktı
Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Bölgede!
6.1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Balıkesir'den İlk Görüntüler Geldi
Kartalkaya Yangını Davasında Sanık Avukatından İlginç Savunma: "Benim Müvekkilim Gerizekalı"
Karadağ’da Türk Dükkanları Yakıldı! Dışişleri Bakanlığı’ndan Karadağ Açıklaması
İspanyol YouTuber'ın Tarlabaşı'nda Önünün Kesildiği Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
İstanbul Bahçelievler'de Engelli Pazarcının Yaptığı Hileye Şok Olacaksınız
Konserde Üstüne Para Atan Seyirciye Sert Çıkan Gülşen'den Atatürk Uyarısı!
