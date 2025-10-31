İstanbul Bahçelievler'de Engelli Pazarcının Yaptığı Hileye Şok Olacaksınız

Son zamanlarda çeşitli ilçe belediyelerinin yazdığı cezalar sebebiyle semt pazarları gündeme geliyor. Daha önce de farklı konularla gündeme gelen Bahçelievler Belediyesi'ndeki semt pazarlarında bu kez de akıllara durgunluk verecek bir hile yaşandı. Engelli bir pazarcının müşterisinin 'seçmece' için koyduğu leğeni doldurduğu ve esnafa uzattığı görülüyor. Esnaf, tezgahın arka kısmında leğeni sol tarafına alırken, sağ tarafta hazır beklettiği aynı ağırlıktaki salatalığı verdiği görülüyor. Müşterinin başka bir yere bakmasından faydalanan esnaf daha sonra leğendeki ürünleri de tezgahın ön bölümüne dökerken kameralara yakalanıyor.
Esnafın ürünleri değiştirme anı kameralara böyle yakalandı.
Zabıta ekipleri videonun sosyal medyada görülmesinin ardından tezgahla ilgili işlem yaptı.
