İstanbul Bahçelievler'de Engelli Pazarcının Yaptığı Hileye Şok Olacaksınız

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 22:57

Son zamanlarda çeşitli ilçe belediyelerinin yazdığı cezalar sebebiyle semt pazarları gündeme geliyor. Daha önce de farklı konularla gündeme gelen Bahçelievler Belediyesi'ndeki semt pazarlarında bu kez de akıllara durgunluk verecek bir hile yaşandı. Engelli bir pazarcının müşterisinin 'seçmece' için koyduğu leğeni doldurduğu ve esnafa uzattığı görülüyor. Esnaf, tezgahın arka kısmında leğeni sol tarafına alırken, sağ tarafta hazır beklettiği aynı ağırlıktaki salatalığı verdiği görülüyor. Müşterinin başka bir yere bakmasından faydalanan esnaf daha sonra leğendeki ürünleri de tezgahın ön bölümüne dökerken kameralara yakalanıyor. 

Kaynak - Asayiş Berkemal

Esnafın ürünleri değiştirme anı kameralara böyle yakalandı.

Zabıta ekipleri videonun sosyal medyada görülmesinin ardından tezgahla ilgili işlem yaptı.

Görüntüler sonucu zabıta ekipleri tezgaha gelerek işlem yaptı. Esnafa tezgahı 1 hafta boyunca kapatılarak 3 bin 541 TL cezai işlem uygulandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
