Kartalkaya Yangını Davasında Sanık Avukatından İlginç Savunma: "Benim Müvekkilim Gerizekalı"

Otelin muhasebe müdür olan ve tutuklu olarak yargılanan Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, “Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. 'Kasten adam öldürmedir' tartışmasız. Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir.” ifadelerini kullandı.

Kadir Özdemir üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini isterken, Özdemir’in bir diğer avukatı da “Müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur. Yetkilerinin büyük bölümü mali işlerle alakalıdır. Müvekkilim işçi-işveren sözleşmesine bağlı çalışmaktadır. Müvekkilime harcama yetkisi yönetim kurulunun onayı ile verilir, bankadan para çekme yetkisi dahi verilmemiştir. Operasyonel ve teknik sorumluluk yüklenmemiştir. Bu yüzden müvekkilimden yangına ilişkin bir tedbir alması beklenemez. Müvekkile sınırlı bir yetki verilmemiştir. Görev alanı mali işlerle sınırlı olan bir muhasebe müdürüdür” diyerek beraat talebinde bulundu.