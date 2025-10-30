Kartalkaya Yangını Davasında Sanık Avukatından İlginç Savunma: "Benim Müvekkilim Gerizekalı"
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yangında hayatını kaybetmesi sonrasında açılan davada bugün 3. duruşma yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, “Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası ile ilgili davada sanık avukatından ilginç bir savunma geldi.
Ne olmuştu?
