Kartalkaya Yangını Davasında Sanık Avukatından İlginç Savunma: "Benim Müvekkilim Gerizekalı"

İsmail Kahraman
30.10.2025 - 16:09

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yangında hayatını kaybetmesi sonrasında açılan davada bugün 3. duruşma yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, “Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası ile ilgili davada sanık avukatından ilginç bir savunma geldi.

Otelin muhasebe müdür olan ve tutuklu olarak yargılanan Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, “Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. 'Kasten adam öldürmedir' tartışmasız. Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir.” ifadelerini kullandı. 

Kadir Özdemir üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini isterken, Özdemir’in bir diğer avukatı da “Müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur. Yetkilerinin büyük bölümü mali işlerle alakalıdır. Müvekkilim işçi-işveren sözleşmesine bağlı çalışmaktadır. Müvekkilime harcama yetkisi yönetim kurulunun onayı ile verilir, bankadan para çekme yetkisi dahi verilmemiştir. Operasyonel ve teknik sorumluluk yüklenmemiştir. Bu yüzden müvekkilimden yangına ilişkin bir tedbir alması beklenemez. Müvekkile sınırlı bir yetki verilmemiştir. Görev alanı mali işlerle sınırlı olan bir muhasebe müdürüdür” diyerek beraat talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş ve 133 kişi de yaralanmıştı. Yangın faciası ile ilgili 20’si tutuklu toplam 32 sanığı dava açılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' ile 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

