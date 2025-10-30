onedio
1304 Kilometreye Ulaştı: Kara Sınırlarının Yaklaşık Yarısına Güvenlik Duvarı Örüldü

1304 Kilometreye Ulaştı: Kara Sınırlarının Yaklaşık Yarısına Güvenlik Duvarı Örüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
30.10.2025 - 15:31

Türkiye’de sınır güvenliğini artırarak düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla kara sınırlarına güvenlik duvarı örülmeye devam ediyor. Türkiye’de duvar örülen kara sınırlarının uzunluğu 1304 kilometrem ulaştı. Bu rakam Türkiye’nin kara sınırlarının yüzde 44’üne tekabül ediyor.

Türkiye’de 2016 yılında başlatılan “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri” projesi kapsamında toplam 1304 kilometre duvar örüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye'de 2016 yılında başlatılan "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri" projesi kapsamında toplam 1304 kilometre duvar örüldüğü ortaya çıktı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 'güvenlik hizmetleri' başlığı altında, sınır güvenliğinde etkinliğin artırılması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi, yasa dışı giriş-çıkış, kaçakçılık başta olmak üzere sınır aşan suçların engellenmesi ve muhtemel terör faaliyetlerinin gerçekleşmeden önlenebilmesi amacıyla duvar örülmeye devam edildiği bilgisi yer aldı.

Buna göre, 14 Ekim 2025 itibarıyla 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan 1304 kilometrede güvenlik duvarı, yaklaşık yüzde 58'lik kısmını oluşturan 1700 kilometrede devriye yolu yapıldı.

Yüksek teknolojik özelliklere sahip termal kamera sistemlerinin daha etkin kullanılabilmesi için Doğu ve Güneydoğu sınırlarında ekim ayı itibarıyla 223 gözetleme kule sisteminin kurulumu da tamamlandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
