1304 Kilometreye Ulaştı: Kara Sınırlarının Yaklaşık Yarısına Güvenlik Duvarı Örüldü
Türkiye’de sınır güvenliğini artırarak düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla kara sınırlarına güvenlik duvarı örülmeye devam ediyor. Türkiye’de duvar örülen kara sınırlarının uzunluğu 1304 kilometrem ulaştı. Bu rakam Türkiye’nin kara sınırlarının yüzde 44’üne tekabül ediyor.
Türkiye’de 2016 yılında başlatılan “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri” projesi kapsamında toplam 1304 kilometre duvar örüldüğü ortaya çıktı.
