1304 Kilometreye Ulaştı: Kara Sınırlarının Yaklaşık Yarısına Güvenlik Duvarı Örüldü

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 'güvenlik hizmetleri' başlığı altında, sınır güvenliğinde etkinliğin artırılması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi, yasa dışı giriş-çıkış, kaçakçılık başta olmak üzere sınır aşan suçların engellenmesi ve muhtemel terör faaliyetlerinin gerçekleşmeden önlenebilmesi amacıyla duvar örülmeye devam edildiği bilgisi yer aldı.

Buna göre, 14 Ekim 2025 itibarıyla 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan 1304 kilometrede güvenlik duvarı, yaklaşık yüzde 58'lik kısmını oluşturan 1700 kilometrede devriye yolu yapıldı.

Yüksek teknolojik özelliklere sahip termal kamera sistemlerinin daha etkin kullanılabilmesi için Doğu ve Güneydoğu sınırlarında ekim ayı itibarıyla 223 gözetleme kule sisteminin kurulumu da tamamlandı.