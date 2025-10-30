Balıkesir Sındırgı’da Deprem Mucizesi: 20 Yıl Önce Kuruyan Su Kaynağı Deprem Sonrası Akmaya Başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20 yıl önce kuruyan, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından eskisinden daha gür akmaya başlayan su kaynağı bölge halkına umut oldu.
Balıkesir Sındırgı’daki 6.1’lik deprem 20 yıl önce kuruya su kaynağını yeniden aktif hale getirdi.
“20 yıl önce kurudu, şimdi eskisinden daha fazla akıyor”
