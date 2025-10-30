Şehrin Kaosundan Sıkılan İstanbullular İçin Günübirlik Kaçış Rotaları

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da yaşamak kalabalık ve kaosu da beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden bazı İstanbullular konaklama ve ulaşım derdi olmayan aynı zamanda doğayla buluşabileceği rotalar tercih ediyor. Günübirlik rotalar gerek hafta sonları gerek resmi tatillerde İstanbulluların kısa da olsa bir nefes almasını ve şehrin stresinden kaçmasına yardımcı oluyor. Peki İstanbullular için en yakın kaçış rotaları neler?