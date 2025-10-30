onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Şehrin Kaosundan Sıkılan İstanbullular İçin Günübirlik Kaçış Rotaları

Şehrin Kaosundan Sıkılan İstanbullular İçin Günübirlik Kaçış Rotaları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2025 - 14:21

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da yaşamak kalabalık ve kaosu da beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden bazı İstanbullular konaklama ve ulaşım derdi olmayan aynı zamanda doğayla buluşabileceği rotalar tercih ediyor. Günübirlik rotalar gerek hafta sonları gerek resmi tatillerde İstanbulluların kısa da olsa bir nefes almasını ve şehrin stresinden kaçmasına yardımcı oluyor. Peki İstanbullular için en yakın kaçış rotaları neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polonezköy (Beykoz)

Polonezköy (Beykoz)

Şirin bir Avrupa köyü havasında olan ve Polonyalıların kurduğu İstanbul’a 40 dakika uzaklıkta olan Polonezköy İstanbul'un merkez ilçelerine yakın olsa da doğasıyla farklı bir yerdeymişsiniz havası veriyor. Son yıllarda popülerliği iyice artan bu köy kahvaltı yerleri, spor alanları ve meşhur tünelleriyle gerçek sonbahar atmosferini yaşatıyor.

Atatürk Arboterumu (Sarıyer)

Atatürk Arboterumu (Sarıyer)

İstanbul'un en özel yeşil alanlarından olan bu doğa harikası mekan Türkiye'nin en Türkiye'nin en büyük arboretumlarından biri. Yüzlerce farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ve ziyaretçilerini her mevsim ayrı bir şekilde büyüleyen mekanın içinde yürüyüş yolları ve göletler bulunuyor. Özellikle ulaşım açısından Avrupa Yakası'nda oturanlar için avantajı da Atatürk Arboterumu'nu özel kılıyor.

Maşukiye (Kartepe)

Maşukiye (Kartepe)

İstanbul'a sadece birkaç saat mesafede olan Maşukiye son yılların popüler destinasyonlarından. Şelaleleri, orman içi yürüyüş parkurları ve doğa ve göl manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Maşukiye'nin alabalık restoranları da meşhur.

Sapanca Gölü (Sakarya)

Sapanca Gölü (Sakarya)

Maşukiye'nin karşı yakasında kalan Sapanca yıllardır yerli ve yabancı turistlerin ortak gezi rotalarından. Göle karşı bisiklet turları gibi aktivitelerin yanında günübirlik gezisini uzatmak isteyenler için de konaklama seçenekleri oldukça fazla.

Yuvacık Barajı (Kocaeli)

Yuvacık Barajı (Kocaeli)

İzmit Körfezi'nin doğu ucunda yer alan baraj sadece İstanbul değil, Kocaeli, Bursa gibi büyük kentlerden de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Son yıllarda kampçılığa olan ilginin artmasıyla İstanbul'a yakın rotalar arayan maceracılar Yuvacık'ta trekking gibi doğa sporlarına katılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İğneada (Kırklareli)

İğneada (Kırklareli)

Özellikle sonbahar aylarında İğneada en güzel fotoğrafları yakalayabileceğiniz mekanlardan. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gezi, longoz ormanlarında kano gibi pek çok aktivite mevcut.

Erikli Şelalesi (Yalova)

Erikli Şelalesi (Yalova)

Yalova'nın Termal ilçesinde yer alan şelale doğal güzellikleri ve mevsimine göre serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şelalenin çevresi yürüyüş ve piknik alanlarıyla biliniyor. Doğa tutkunları, fotoğrafçılar ve kampçılar için hem yakın hem de uygun bir bölge olmasıyla tanınıyor.

Kerpe ve Kefken

Kerpe ve Kefken

Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında yer alan bölge yaz tatilcilerinin yıllardır uğrak noktası. İstanbul'a yakınlığı ve Egevari havasıyla yazlıkçıların popüler mekanlarından olan Kerpe ve Kefken yaz dışında da manzarasıyla gelenleri büyülüyor.

Balkayalar Tabiat Parkı (Gebze)

Balkayalar Tabiat Parkı (Gebze)

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesi her ne kadar sanayisiyle ve kalabalığıyla bilinse de burası Gebze'nin aynı zamanda Anadolu Yakası'nın dibinde bir doğa harikası. Doğa merakları ve fotoğrafçıların da son yıllardaki uğrak noktası.

Gölcük Tabiat Parkı (Bolu)

Gölcük Tabiat Parkı (Bolu)

Meşhur Abant Gölü'nü görenler veya Abant'ın popülerleşmesi nedeniyle daha sessiz ve sakin bir alternatif olarak ortaya çıkan Gölcük Tabiat Parkı doğasıyla diğer ünlü parkları aratmıyor. Aynı zamanda bungalov evleri, restoranları ve mekanlarıyla ziyaretçilerine kalma imkanı da sunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın