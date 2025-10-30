onedio
Yayalar İçin Hız Sınırı Geldi: En Fazla 6 Kilometre Hızla Yürümek Zorunlu Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 15:22

Slovakya Parlamentosu ilginç karar aldı. Ülkede kaldırımda yürüyen, bisiklete binen ve scooter kullananlar için hız sınırı getirildi. Karara göre azami hız 6 kilometre olacak. Parlamento son dönemde scooter-yaya çarpışmasının arttığını; kaza ve yaralanmaları önlemek için böyle bir karar aldığını belirtti.

Yayalar için hız sınırı geldi.

Slovakya’da yayalar artık hız sınırına tabi tutulacak. Son dönemde artan scooter-yaya çarpışmasını önlemek amacıyla yayalar, bisikletli ve scooterlıya azami 6 kim/s hız getirildi. 

Milletvekili Lubomir Vazyn, sunduğu teklifle kaldırımlarda güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Yayalar için uygulanacak hız sınırı 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Ortalama yürüme hızı 4-5 km/s; 6 km/s ise ‘orta tempo’ olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar ortalama yürüme hızının 4-5 km olduğunu bildirirken 6 km ‘orta tempo’ olarak nitelendiriliyor. Karar, bazı milletvekillerinin tepkisini çekti. Muhalefet ve uzmanlar scooterın kaldırımda yasaklanmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
