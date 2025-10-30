Yayalar İçin Hız Sınırı Geldi: En Fazla 6 Kilometre Hızla Yürümek Zorunlu Oldu
Slovakya Parlamentosu ilginç karar aldı. Ülkede kaldırımda yürüyen, bisiklete binen ve scooter kullananlar için hız sınırı getirildi. Karara göre azami hız 6 kilometre olacak. Parlamento son dönemde scooter-yaya çarpışmasının arttığını; kaza ve yaralanmaları önlemek için böyle bir karar aldığını belirtti.
Yayalar için hız sınırı geldi.
Ortalama yürüme hızı 4-5 km/s; 6 km/s ise ‘orta tempo’ olarak tanımlanıyor.
