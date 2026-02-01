26 Ocak - 1 Şubat : Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Fatih Ürek'ten Acı Haber Geldi: Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti
Geçtiğimiz Günlerde AKP’ye Katılan Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 20 Bin Lira Olan Emekli Maaşını Böyle Savundu
Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!
Restoranlarda Müşteriden Kuver, Servis Ücreti Gibi Paraların Alınması Yasaklandı
Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi
Cezaevinden Çıkan Fatih Altaylı İlk YouTube Videosunu Paylaştı
Mersin'de Lavaş Piyasasını Ele Geçirmek İsteyen Çeteye Operasyon: 17 Kişi Tutuklandı
Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site
Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor
AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın Maaş İsyanı: “Gel Sen Bu Parayla İdare Et”
