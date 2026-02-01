onedio
26 Ocak - 1 Şubat : Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.02.2026 - 22:38

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Fatih Ürek'ten Acı Haber Geldi: Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Ünlü sanatçı tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Günlerde AKP’ye Katılan Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 20 Bin Lira Olan Emekli Maaşını Böyle Savundu

CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği asker selamı ile dikkat çekmişti. Milletvekili Çakır, bugün ise emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Katıldığı bir etkinlikte en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı için, “Tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Düşman geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?” ifadelerini kullandı.

Oyun Mağazalarına Türkiye’de Temsilci Zorunluluğu Geliyor: Oyunlarınızı Kaybedebilirsiniz!

Türkiye’de dijital oyun dünyasını derinden etkileyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya platformları için geçerli olan 'yerel temsilci bulundurma' zorunluluğunu artık dijital oyun mağazalarına da genişletiyor. Bu hamle, dijital oyun ekosisteminin hem hukuki hem de operasyonel olarak daha sıkı denetlenmesini amaçlıyor.

Restoranlarda Müşteriden Kuver, Servis Ücreti Gibi Paraların Alınması Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yeni düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre;  Restoranlar, pastane ve kafelerde müşterilerden “servis ücreti, masa ücreti ve kuver” adı altında ek ücret almak yasaklandı. Müşteriler sadece menüde gördüğü fiyatı ödeyecek.

Futbol Dünyasına Yönelik Operasyonda Hapse Giren Murat Sancak Tahliye Edildi

Futboldaki bahis soruşturması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Sancak, adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Cezaevinden Çıkan Fatih Altaylı İlk YouTube Videosunu Paylaştı

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yaklaşık 6 aylık tutukluluk kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Altaylı, tahliyesi sonrasında YouTube üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Kendisini ziyaret edenlere ve destekleyenlere teşekkür eden Fatih Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle bazı operasyonlar geçireceğini söyledi. Altaylı, bilim programlarına da kısa sürede başlamak istediğini ifade etti.

Mersin'de Lavaş Piyasasını Ele Geçirmek İsteyen Çeteye Operasyon: 17 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali YerlikayaMersin’de faaliyet gösteren Barış Turgut Organize Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 38 kişiden 17’sinin tutuklandığını açıkladı. Polisin çalışmasında, organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek istediği ortaya çıktı.

Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de kayıt dışı olarak turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyeti gösteren sitelere dava açtı. Aralarında Airbnb’nin de bulunduğu 10 yurt dışı merkezli internet sitesine erişim engeli istendi.

Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor

Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Karar,  Meclis'ten geçti. Kararın Şubat ayında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya yasağına destek verdiğini açıkladı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın Maaş İsyanı: “Gel Sen Bu Parayla İdare Et”

Tekirdağ’da birçok şubesi bulunan meşhur Özcanlar Köfte’nin de sahibi olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekili maaşlarının azlığından ve Meclis lokantasında bulunan yemeklere gelen zamdan şikâyet etti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
