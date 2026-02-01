Geçtiğimiz Günlerde AKP’ye Katılan Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 20 Bin Lira Olan Emekli Maaşını Böyle Savundu
CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği asker selamı ile dikkat çekmişti. Milletvekili Çakır, bugün ise emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Katıldığı bir etkinlikte en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı için, “Tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Düşman geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın emekli maaşı ile ilgili sözleri
CHP’den istifa edip AKP’ye katılmıştı.
