onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Geçtiğimiz Günlerde AKP’ye Katılan Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 20 Bin Lira Olan Emekli Maaşını Böyle Savundu

Geçtiğimiz Günlerde AKP’ye Katılan Milletvekili Hasan Ufuk Çakır 20 Bin Lira Olan Emekli Maaşını Böyle Savundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 12:18

CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği asker selamı ile dikkat çekmişti. Milletvekili Çakır, bugün ise emekli maaşı ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Katıldığı bir etkinlikte en düşük 20 bin lira olan emekli maaşı için, “Tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Düşman geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın emekli maaşı ile ilgili sözleri

CHP’den istifa edip AKP’ye katılmıştı.

CHP’den istifa edip AKP’ye katılmıştı.

Seçimlerde CHP’den Mersin milletvekili olan Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettikten sonra AKP’ye katılmıştı. Çakır’ın, AKP’ye katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vermesi çok konuşulmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın