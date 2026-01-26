Mersin'de Lavaş Piyasasını Ele Geçirmek İsteyen Çeteye Operasyon: 17 Kişi Tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de faaliyet gösteren Barış Turgut Organize Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 38 kişiden 17’sinin tutuklandığını açıkladı. Polisin çalışmasında, organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek istediği ortaya çıktı.
Mersin’deki lavaş piyasasını ele geçirmek için birçok suça karışan çete çökertildi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaştığı operasyon görüntüleri
