Mersin'de Lavaş Piyasasını Ele Geçirmek İsteyen Çeteye Operasyon: 17 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Lavaş Piyasasını Ele Geçirmek İsteyen Çeteye Operasyon: 17 Kişi Tutuklandı

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
26.01.2026 - 10:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de faaliyet gösteren Barış Turgut Organize Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 38 kişiden 17’sinin tutuklandığını açıkladı. Polisin çalışmasında, organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek istediği ortaya çıktı.

Mersin'deki lavaş piyasasını ele geçirmek için birçok suça karışan çete çökertildi.

Mersin’deki lavaş piyasasını ele geçirmek için birçok suça karışan çete çökertildi.

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada, 5 yıl içerisinde 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan Barış Turgut Organize Suç Örgütü’ne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, yakalanan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı. Polisin çalışmasında, organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kurşunlamadan yaralamaya, tehditten baskıya kadar birçok eyleme karışan Barış Turgut Organize Suç Örgütü’ne yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan planlı çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, polisin çalışmasında organize suç örgütünün şehir genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle örgütün, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 yaralama olayına karıştıkları, iş yerlerine yönelik 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonun detaylarını paylaşarak, “Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.” diyerek ekipleri tebrik etti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaştığı operasyon görüntüleri

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
