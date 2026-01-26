Fatih Altaylı Cezaevinde Kimlerle Beraber Yattığını Açıkladı
“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşık 6 aylık tutukluluk süreci sonrasında cezaevinden tahliye edilmişti. Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra bugün ilk kez YouTube’dan video paylaştı. Özel güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede kalan Fatih Altaylı, cezaevinde beraber yattığı kimseleri de anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı, kendisinin kaldığı hücrenin yan tarafında kimsenin kalmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı’nın cezaevindeki sarhoş avukat anısı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın