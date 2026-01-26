Fatih Altaylı Cezaevinde Kimlerle Beraber Yattığını Açıkladı

Fatih Altaylı, çevresindeki bazı hücrelerde ise belediye operasyonlarında tutuklanan bazı kişilerin olduğunu söyledi.

2017’nin yılbaşı akşamı gece kulübü Reina’da katliam yapan IŞİD’li katilin, kendisinin kaldığı koridorun arkasında kaldığını söyleyen Fatih Altaylı, “Ufacık boyu var. Sıfır pişmanlık. Onu bir iki kere gördüm. Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgâr eser ya, Voldemort yanınızdan geçer gibi. Ürkütücü biriydi.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, DHKP-C terör örgütünün tutuklu bulunduğu koğuşlarda sürekli eylem olduğunu, FETÖ davasından tutuklu generallerin de aynı cezaevinde olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı ayrıca Daltonlar, Boyun Çetesi gibi yeni nesil suç örgütü liderlerinin de zaman zaman kendisinin kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde olduğunu da sözlerine ekledi.