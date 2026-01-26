onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı Cezaevinde Kimlerle Beraber Yattığını Açıkladı

Fatih Altaylı Cezaevinde Kimlerle Beraber Yattığını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 10:04

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşık 6 aylık tutukluluk süreci sonrasında cezaevinden tahliye edilmişti. Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra bugün ilk kez YouTube’dan video paylaştı. Özel güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede kalan Fatih Altaylı, cezaevinde beraber yattığı kimseleri de anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Altaylı, kendisinin kaldığı hücrenin yan tarafında kimsenin kalmadığını söyledi.

Fatih Altaylı, kendisinin kaldığı hücrenin yan tarafında kimsenin kalmadığını söyledi.

Fatih Altaylı, çevresindeki bazı hücrelerde ise belediye operasyonlarında tutuklanan bazı kişilerin olduğunu söyledi.

2017’nin yılbaşı akşamı gece kulübü Reina’da katliam yapan IŞİD’li katilin, kendisinin kaldığı koridorun arkasında kaldığını söyleyen Fatih Altaylı, “Ufacık boyu var. Sıfır pişmanlık. Onu bir iki kere gördüm. Yanınızdan geçerken soğuk bir rüzgâr eser ya, Voldemort yanınızdan geçer gibi. Ürkütücü biriydi.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, DHKP-C terör örgütünün tutuklu bulunduğu koğuşlarda sürekli eylem olduğunu, FETÖ davasından tutuklu generallerin de aynı cezaevinde olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı ayrıca Daltonlar, Boyun Çetesi gibi yeni nesil suç örgütü liderlerinin de zaman zaman kendisinin kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Fatih Altaylı’nın cezaevindeki sarhoş avukat anısı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın