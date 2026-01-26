Proje Okullara Girmek İçin LGS’ye Ek Olarak Mülakat Şartı Gelecek İddiasına Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, LGS’ye ek şart gelecek iddialarının doğru olmadığı duyuruldu.

Açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği’nin “Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler” başlıklı 8. maddesinin sadece TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi.

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı’ iddiası doğru değildir.

Proje Okulları Yönetmeliği’nin ‘Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler’ başlıklı 8. maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Sadece yetkili resmî makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur.”