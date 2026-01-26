onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Proje Okullara Girmek İçin LGS’ye Ek Olarak Mülakat Şartı Gelecek İddiasına Yalanlama

Proje Okullara Girmek İçin LGS’ye Ek Olarak Mülakat Şartı Gelecek İddiasına Yalanlama

LGS
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 09:13

Bazı basın organlarında çıkan haberlere göre, proje okul kapsamında bulunan ve 500 tam puanla girilen bazı liselere girmek için mülakat şartı getirileceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, LGS’ye ek olarak mülakat şartı getirileceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin köklü liselerine girmek için LGS’ye ek olarak mülakat şartı da aranacağı iddiası gündeme gelmişti.

Türkiye’nin köklü liselerine girmek için LGS’ye ek olarak mülakat şartı da aranacağı iddiası gündeme gelmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, LGS’ye ek şart gelecek iddialarının doğru olmadığı duyuruldu.

Açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği’nin “Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler” başlıklı 8. maddesinin sadece TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi.

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı’ iddiası doğru değildir.

Proje Okulları Yönetmeliği’nin ‘Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler’ başlıklı 8. maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Sadece yetkili resmî makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın