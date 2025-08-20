1 Yıl Önce "My Arkadash" ile Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın Fındık Topladığı Anlar Yine Kalplerimizi Eritti

Geçtiğimiz yıl 'My arkadash here' sözüyle hayatımıza giren ve o günden beri sıkı takipçisi olduğumuz minik Sofia, biliyorsunuz ki aslında Trabzonlu. Dünya tatlısı Sofia ve ablası Ayla'nın Trabzon ziyaretinde bu kez konuları 'fındık'tı. Minicik elleriyle fındık toplayan ve fındık konusunda epey şaşkın olan ikilinin o anları kalplerinizi bir kez daha eritecek.
Kaynak: @camerveeee
"My arkadash" Sofia, fındık bahçesindeki sevimliliğiyle yine içimizi ısıttı.
Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve videolarını izleyerek hayatımıza neşe kattığımız Sofia, ablası Ayla'yla birlikte fındık bahçesine girdi.
