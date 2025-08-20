onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
1 Yıl Önce "My Arkadash" ile Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın Fındık Topladığı Anlar Yine Kalplerimizi Eritti

1 Yıl Önce "My Arkadash" ile Hayatımıza Giren Minik Sofia'nın Fındık Topladığı Anlar Yine Kalplerimizi Eritti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2025 - 22:59

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl 'My arkadash here' sözüyle hayatımıza giren ve o günden beri sıkı takipçisi olduğumuz minik Sofia, biliyorsunuz ki aslında Trabzonlu. Dünya tatlısı Sofia ve ablası Ayla'nın Trabzon ziyaretinde bu kez konuları 'fındık'tı. Minicik elleriyle fındık toplayan ve fındık konusunda epey şaşkın olan ikilinin o anları kalplerinizi bir kez daha eritecek.

Kaynak: @camerveeee

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"My arkadash" Sofia, fındık bahçesindeki sevimliliğiyle yine içimizi ısıttı.

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve videolarını izleyerek hayatımıza neşe kattığımız Sofia, ablası Ayla'yla birlikte fındık bahçesine girdi.

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve videolarını izleyerek hayatımıza neşe kattığımız Sofia, ablası Ayla'yla birlikte fındık bahçesine girdi.

Trabzonlu olan babasının memleketine gelen Sofia'nın şaşkın anları ve mimikleri yine izleyenleri gülümsetti. Annesine evin yolunu bulmakla ilgili sorusu da dikkatlerden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın