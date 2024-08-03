Yeni Nesil Meyhane Ne Ayak? Son Zamanların Trend Mekanlarının Bilinmeyen Karanlık Yüzü
Yeni Nesil Meyhane Ne Ayak? Son Zamanların Trend Mekanlarının Bilinmeyen Karanlık Yüzü
Gündemimizde 3 kadının Cihangir'de gittiği yeni nesil meyhanede sözlü ve fiziksel taciz haberi var. Kadınların iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Ancak nereden çıktı bu yeni nesil meyhane trendi? Ne iş buralar? Buyurun bir de bu taraftan bakın...
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Olimpiyatlar, Instagram’ın kapatılması, sokak köpekleri yasası ve İsrail krizi derken gündemde önemli bir konu daha var iki gündür. Hatırlarsanız İstanbul Beyoğlu’nda yeni nesil meyhaneye eğlenmeye giden 3 kadın, mekanın çalışanları tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kalmıştı.
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Ben bahsedilen mekana değil, yeni nesil meyhane denilen mekanlardan birine hiç gitmedim. Ya evime giderken önünden geçtim, içeriyi inceledim ya da oralarda yaşananlar bir şekilde kulağıma geldi.
Peki neymiş bu yeni nesil meyhaneler? Nerden çıkıp geldi hayatımızın ortasına? Konuyu bilmeyenlere kısaca anlatayım.
İşte o müşteriler gitmesin, yemeğini yedikten sonra aynı mekanda göbek de atsın, üstüne bir de onun kitlenip kalmasını sağlayan illüzyonlar da eşlik etsin denilen format “yeni nesil meyhane” oluyor.
Daha çok para ödemesi istenen erkek müşteri, dükkan için büyük kazanç tabii. Valenin önünü ilikleyerek “hoş geldin abim” dedikten sonra anahtarını aldığı Porsche araba, mekan için büyük vitrin mesela
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Mevzu tabii eğlendirmek ve şişelerin çoğalmasını sağlamak olduğu için mutfaktan çıkan üründe de o kadar nitelik aranmıyor. Bu arada işini çok iyi yapan mekanları tenzih ediyorum, kendileri zaten bu anlattığım grupta asla değiller.
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