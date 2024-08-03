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Yeni Nesil Meyhane Ne Ayak? Son Zamanların Trend Mekanlarının Bilinmeyen Karanlık Yüzü

Yeni Nesil Meyhane Ne Ayak? Son Zamanların Trend Mekanlarının Bilinmeyen Karanlık Yüzü

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
03.08.2024 - 15:34

Gündemimizde 3 kadının Cihangir'de gittiği yeni nesil meyhanede sözlü ve fiziksel taciz haberi var. Kadınların iddiaları yenilir yutulur gibi değil. Ancak nereden çıktı bu yeni nesil meyhane trendi? Ne iş buralar? Buyurun bir de bu taraftan bakın...

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Olimpiyatlar, Instagram’ın kapatılması, sokak köpekleri yasası ve İsrail krizi derken gündemde önemli bir konu daha var iki gündür. Hatırlarsanız İstanbul Beyoğlu’nda yeni nesil meyhaneye eğlenmeye giden 3 kadın, mekanın çalışanları tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kalmıştı.

Olimpiyatlar, Instagram’ın kapatılması, sokak köpekleri yasası ve İsrail krizi derken gündemde önemli bir konu daha var iki gündür. Hatırlarsanız İstanbul Beyoğlu’nda yeni nesil meyhaneye eğlenmeye giden 3 kadın, mekanın çalışanları tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kalmıştı.

Sıradan bir üçüncü sayfa haberi gibi geçtiğimiz bu konu, dışarda eğlenmenin bir güvenlik kaygısı da yarattığı gerçeğini getirdi koydu önüme. Hele hele kız kıza çıktıysanız terminatör gibi donanmanız lazım neredeyse. Geldiğimiz noktanın vahametini başka bir yazıda konuşuruz ama şu yeni nesil meyhane konusunu bir ele alalım...

Ben bahsedilen mekana değil, yeni nesil meyhane denilen mekanlardan birine hiç gitmedim. Ya evime giderken önünden geçtim, içeriyi inceledim ya da oralarda yaşananlar bir şekilde kulağıma geldi.

Ben bahsedilen mekana değil, yeni nesil meyhane denilen mekanlardan birine hiç gitmedim. Ya evime giderken önünden geçtim, içeriyi inceledim ya da oralarda yaşananlar bir şekilde kulağıma geldi.

Benim kulağımın, işletmecilik dışında bir özelliği yok arkadaşlar, siz de duyabilrisniz. Hatta bir gece operasyonuyla yakalanan mafya liderlerinin hangi dükkanlara sahip olduğunu internette okuyup durumu kavramanız oldukça kolay. Biraz da haberlere bakarsanız taşlar yerine oturacaktır.

Peki neymiş bu yeni nesil meyhaneler? Nerden çıkıp geldi hayatımızın ortasına? Konuyu bilmeyenlere kısaca anlatayım.

Peki neymiş bu yeni nesil meyhaneler? Nerden çıkıp geldi hayatımızın ortasına? Konuyu bilmeyenlere kısaca anlatayım.

Aslında bu format ilk olarak Alaçatı ve civarındaki yazlık yerlerde denendi, çok da başarılı oldu çünkü onlar işlerini ciddiye alan kısımda kalıyor. Alkollü bir işletme için müşterinin içerde geçirdiği zaman önemlidir çünkü müşteri oturdukça daha fazla tüketir, o tükettikçe mekan daha fazla hesap gönderir. Bazı müşteriler de belli bir saatten sonra meyhaneden kalkıp daha hareketli mekanlara geçerek geceyi tamamlamak ister. Buna 'after' deniliyor, bilenler vardır...

İşte o müşteriler gitmesin, yemeğini yedikten sonra aynı mekanda göbek de atsın, üstüne bir de onun kitlenip kalmasını sağlayan illüzyonlar da eşlik etsin denilen format “yeni nesil meyhane” oluyor.

İşte o müşteriler gitmesin, yemeğini yedikten sonra aynı mekanda göbek de atsın, üstüne bir de onun kitlenip kalmasını sağlayan illüzyonlar da eşlik etsin denilen format “yeni nesil meyhane” oluyor.

Siz masada gıybetinizi bitirdikten sonra sahneye birden dansöz ya da zenne geliyor. Bir müzisyen, led ışıklarla renklendirilmiş darbukasını alıp aralarda da dolaştı mı kendinizi “Alice Harikalar Diyarında” zannediyorsunuz. Olabilir, normal… Fakat bu kurgunun bana göre karanlık tarafları da var. Bu tür yerler, kadın müşterinin gelmesini önemser. Hatta tuvalete giderken kendinizi mekanın özenle oluşturduğu bir Instagram köşesinde selfi çekerken bulabilirsiniz. Çünkü kadınlar gelirse, onları görmek isteyen erkekler de gelecektir. Ama mekana parasız değil paralı adam lazım, zaten hiçbir işletmeci de hesap ödeyemeyecek adam istemez.

Daha çok para ödemesi istenen erkek müşteri, dükkan için büyük kazanç tabii. Valenin önünü ilikleyerek “hoş geldin abim” dedikten sonra anahtarını aldığı Porsche araba, mekan için büyük vitrin mesela

Daha çok para ödemesi istenen erkek müşteri, dükkan için büyük kazanç tabii. Valenin önünü ilikleyerek “hoş geldin abim” dedikten sonra anahtarını aldığı Porsche araba, mekan için büyük vitrin mesela

O arabayı gören diğer ihaleci abi ortamdan eksik kalmamak için BMW’si ile mekana giriş yapar ve içerde bir ekosistem oluşmaya başlar. Herkesin rızasının olduğu ilişmeler bizi ilgilendirmez, bizim o durumla işimiz yok. Fakat bu tür yerlerin birçoğu yukarda da bahsettiğim karanlık ellerin işletmesinde olduğu için kendinizi bir anda bir alacak verecek meselesinin ortasında da bulabilirsiniz. Size karamsar ve iğrenç bir tablo çizmek istemiyorum ama bu tür haberleri de az görmedik. Gövde gösterinin ön planda olduğu bu yeni nesil meyhaneler, bazıları için Gladyatörlerin çıktığı Kolezyum gibi. Biz enayi gibi kenarda rakımızı içip arkadaşlarla mutlu olurken diğer tarafta da böyle şeyler yaşanabiliyor.

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Mevzu tabii eğlendirmek ve şişelerin çoğalmasını sağlamak olduğu için mutfaktan çıkan üründe de o kadar nitelik aranmıyor. Bu arada işini çok iyi yapan mekanları tenzih ediyorum, kendileri zaten bu anlattığım grupta asla değiller.

Mevzu tabii eğlendirmek ve şişelerin çoğalmasını sağlamak olduğu için mutfaktan çıkan üründe de o kadar nitelik aranmıyor. Bu arada işini çok iyi yapan mekanları tenzih ediyorum, kendileri zaten bu anlattığım grupta asla değiller.

Yani şunu diyorum arkadaşlar, herkesin popisi başka tabii, kimse kimsenin zevkine karışamaz! Ama ben kişisel güvenlik önlemlerim çerçevesinde “yeni nesil meyhaneye gitmemek” maddesini en başa koydum. Ayrıca hiç de ucuz yerler değiller, parayı da sokaktan toplamıyoruz. Yine de merak edip “ben bi bakcam ya” diyen varsa gitsin, bize de anlatsın. Belki yanlış bildiğimiz şeyler vardır…. Ama sanmıyorum.

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Lora Aldonza

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