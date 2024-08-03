Yeni Nesil Meyhane Ne Ayak? Son Zamanların Trend Mekanlarının Bilinmeyen Karanlık Yüzü

O arabayı gören diğer ihaleci abi ortamdan eksik kalmamak için BMW’si ile mekana giriş yapar ve içerde bir ekosistem oluşmaya başlar. Herkesin rızasının olduğu ilişmeler bizi ilgilendirmez, bizim o durumla işimiz yok. Fakat bu tür yerlerin birçoğu yukarda da bahsettiğim karanlık ellerin işletmesinde olduğu için kendinizi bir anda bir alacak verecek meselesinin ortasında da bulabilirsiniz. Size karamsar ve iğrenç bir tablo çizmek istemiyorum ama bu tür haberleri de az görmedik. Gövde gösterinin ön planda olduğu bu yeni nesil meyhaneler, bazıları için Gladyatörlerin çıktığı Kolezyum gibi. Biz enayi gibi kenarda rakımızı içip arkadaşlarla mutlu olurken diğer tarafta da böyle şeyler yaşanabiliyor.