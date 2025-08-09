Yazar Ceren Ceran Erkek Egemen Sistemi Tek Videoda Çarpıcı Şekilde Özetledi

'Bir süredir memlekette, anne baba evindeyim. Yetiştirmem gereken bir iş var. Buradayım. Arkada küçük bir odamız var. Bana orayı tahsi ettiler. Bilgisayarımı attım oraya. Orada çalışıyorum. Acıktığım zaman anneme söylüyorum. Sofra hazır olduğu zaman bana haber veriyor. Yemeğimi yiyorum, tekrar çalışmaya dönüyorum. Malum benim üç çocuğum var. Çocuklar eğer arıza çıkarırlarsa annem diyor ki ‘annenize ilişmeyin, annenizin çalışması lazım’ Çocukları dışarıya çıkarıyor ya da evde bir şekilde oyalıyor onları. Çocuklar işimi yapmama engel olmuyorlar. İş zaten yapmıyorum, temizlik yapmıyorum, yemek yapmıyorum. Hepsiyle annem ilgileniyor. Ben sadece işime konsantre oluyorum.

Annemin bana iki haftadır burada sağladığı konfor çoğu kadının çoğu erkeğe hayat boyu sağladı konfor farkında mısınız? Erkekler zaten hep böyle yaşıyorlar.

Ben kendi evimde günlük eğer beş yüz kelime yazarsam içim rahat eder. ‘Bugün sorumluluğumu yerine getirdim. Beş yüz kelime yazdım’ derdim.

Bu da günlük bin beş yüz kelimeyi çok rahat yazabiliyorum. Bin beş yüz kelime yazıyorum.

O hiçbir şey yerine konulmayan işleri var ya benim emeğimin üçte ikisini çalıyormuş bu hesaba göre.

Aklınızdan şöyle bir şey geçerse ‘her şeyin iyi erkeklerden çıkıyor. Doktorun iyiSİ de erkeklerden, aşçının iyisi de erkeklerden, yazarın iyisi de erkeklerden…’

Söylediğim şey düşünme olur mu? Biz bu önemsenmeyen, hiçbir saygınlığı olmayan ev işleriyle uğraştığımız için için onlar o saygın işlerini yapabiliyorlar. O yükü biz onların üzerlerinden alıyoruz. Onlarsa daha değerli işler yapıyorlar. Kadınlar bu işlerle oyalanırken erkekler kendilerine uygun bir dünya tasarlamaya devam edebiliyorlar. Aldıkları iltifat da çabası… Evet, her şey iyisi erkeklerden çıkıyor.'