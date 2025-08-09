onedio
Yazar Ceren Ceran Erkek Egemen Sistemi Tek Videoda Çarpıcı Şekilde Özetledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 16:30

Yazar Ceren Ceran, Instagram hesabından kadınların yaşadıklarını gözler önüne seren çarpıcı bir video paylaştı. Bir süredir yaşadıklarını anlatan Ceran, “Her şeyin iyi erkeklerden çıkıyor” düşüncesine neden olan maddeleri tek tek sıraladı. 

Ceran’ın sözlerine destek yağdı. X kullanıcıları çeşitli örnekler vererek erkek egemen sistemin getirdiği sonuçları anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Her şeyin en iyisi neden erkeklerden çıkıyor?

'Bir süredir memlekette, anne baba evindeyim. Yetiştirmem gereken bir iş var. Buradayım. Arkada küçük bir odamız var. Bana orayı tahsi ettiler. Bilgisayarımı attım oraya. Orada çalışıyorum. Acıktığım zaman anneme söylüyorum. Sofra hazır olduğu zaman bana haber veriyor. Yemeğimi yiyorum, tekrar çalışmaya dönüyorum. Malum benim üç çocuğum var. Çocuklar eğer arıza çıkarırlarsa annem diyor ki ‘annenize ilişmeyin, annenizin çalışması lazım’ Çocukları dışarıya çıkarıyor ya da evde bir şekilde oyalıyor onları. Çocuklar işimi yapmama engel olmuyorlar. İş zaten yapmıyorum, temizlik yapmıyorum, yemek yapmıyorum. Hepsiyle annem ilgileniyor. Ben sadece işime konsantre oluyorum. 

Annemin bana iki haftadır burada sağladığı konfor çoğu kadının çoğu erkeğe hayat boyu sağladı konfor farkında mısınız? Erkekler zaten hep böyle yaşıyorlar. 

Ben kendi evimde günlük eğer beş yüz kelime yazarsam içim rahat eder. ‘Bugün sorumluluğumu yerine getirdim. Beş yüz kelime yazdım’ derdim.

 Bu da günlük bin beş yüz kelimeyi çok rahat yazabiliyorum. Bin beş yüz kelime yazıyorum. 

O hiçbir şey yerine konulmayan işleri var ya benim emeğimin üçte ikisini çalıyormuş bu hesaba göre.

Aklınızdan şöyle bir şey geçerse ‘her şeyin iyi erkeklerden çıkıyor. Doktorun iyiSİ de erkeklerden, aşçının iyisi de erkeklerden, yazarın iyisi de erkeklerden…’

 Söylediğim şey düşünme olur mu? Biz bu önemsenmeyen, hiçbir saygınlığı olmayan ev işleriyle uğraştığımız için için onlar o saygın işlerini yapabiliyorlar. O yükü biz onların üzerlerinden alıyoruz. Onlarsa daha değerli işler yapıyorlar. Kadınlar bu işlerle oyalanırken erkekler kendilerine uygun bir dünya tasarlamaya devam edebiliyorlar. Aldıkları iltifat da çabası…  Evet, her şey iyisi erkeklerden çıkıyor.'

Bir kullanıcının verdiği çarpıcı örnek ise yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı:

'Tolstoy kendisinden 17 yaş küçük olan Sofya Andreyevna Bers ile evlendi. Tam 13 çocukları oldu. 9 tanesi yaşadı 4 tanesi öldü. Yani evlilikleri boyunca nerdeyse sürekli Sofia ya hamileydi ya da çocuk emziriyordu.

Her gün Tolstoy içerde romanlarını yazarken Sofia diğer odada çocuk büyütüyor, çocuk emziriyor, çocuk doğuruyordu. Bunları da sessizce yapıyordu, kocasının dikkati dağılmasın diye. Çocuklardan, ev işlerinden artan (!) zamanda da Tolstoy'un gönüllü sekreterliğini, asistanlığını yaptı.

Savaş ve Barış'ı tam yedi kez temize çekti. Yani Sofia kendisini aslında her kadın gibi kocasına ve evliliğine adamıştı. Peki bunun karşılığında ne aldı sizce? Tolstoy dünyadan elini eteğini çekip her şeyini bırakıp yoksul köylüler gibi yaşamaya karar verdiğinde; Sofia'nın önceden evlendiği, onca sene emek verdiği adam gidip de yerine paspal, bitli, üstü başı dökülen bir köylü geldiğinde geriye kitap telif anlaşmaları kalmıştı.

Yani Sofiaya bir ömür yetecek para vardı. Emek vermişti ama karşılığında da bir servet vardı diyorsunuz değil mi? Ama Tolstoy 1910 yazında Sofia'ya çaktırmadan karısını vasiyetinden çıkardı ve kitaplarının yayın haklarını gizlice editörüne devretti. 

Bu dünya kadınlar için cehennem değilse nedir?'

"Kadınlar ev içi emek ve bakım emeği ile toplumu yeniden üretirken, kendisini de yeniden inşa etmenin savaşını veriyor..."

'Bir gün Melda Yaman hocanın toplumsal yeniden üretime ilişkin anlatımını dinlemiştim, emek gücünün üretiminden bahsettiği dersin sonunda dinleyen erkek katılımcılara '4 saat fasulye ayıklayın bakalım öyle konuşalım' dediğini hatırlıyorum.

Ne var ki dert fasulye ayıklama ile de bitmiyor. Berisinde eve giren ücret daraldığı için onlarca market/pazar gezip her şeyin en ucuzunu bilme/tasnif etme zorunluluğunun emeği var bir de. O yüzden aşağıdaki videodaki gibi yediğimiz yemeğin, ayıklanan fasulyenin derdine düşmek ve tam olarak o fasulyenin kendisinden bahsetmek çok mühim.

Toplumun çoğunluğunun konfor alanının, sistematik bir emek sömürüsüne dayandığını görmek için önce hane içlerine, çevremize bakmak gerek. Marx da Alman İdeolojisi'nde ev içlerine işaret etmişti bu yüzden.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
