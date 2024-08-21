Yapay Zekâ ve Yeni Bir Kalp Tetkiki

Geçen sene telefonum çaldı. Arayan Prof. Dr. Arda Özyüksel; Hacettepe Üniversitesi Kalp Damar cerrahisinde öğretim üyesi olarak çalıştığım yıllardan asistanım. Yılların acımasızlığıyla bugün genç, başarılı ve ünlü bir kalp cerrahisi profesörü. Bana yaşlandığımı gösteriyor. :( “Abi, yarın sana uğrayabilir miyim? Yapay zekâ destekli, Almanya kökenli yeni bir vektör EKG ‘CARDİSİO’ var. Mutlaka bununla tanışmalısın, sana çekmeliyiz ve bunu muayenehanene koymalıyız.” dedi. Tabii ki “buyur” dedim. “Hem seni görürüm hem aletle tanışırız.”

Benim gibi artık orta üstü yaşlarda olanların çoğunluğu için bilgisayar, birazcık görüntülü daktilodur. Yapay Zekâ ise çok da kafamızın basmadığı (En azından ben meraksızım diyeyim.) ilgimi çekmeyen ama duyduğumda da “Vay anasını!.. Dünya nereye gidiyor? Bu robotlar bizi kesecek.” dediğim bir başlıktır. İşte burada Prof. Dr. Arda Özyüksel devreye girdi. Muayenehaneme geldi ve anlatılanlar karşısında gerçekten nerede olduğumuzu ve aynı zamanda nerede olabileceğimize benim zekâmın yetmediğini fark ettim.

Yapay zekânın tıptaki kullanım alanları ile ilgili farklı bir yazı yazmayı planlıyorum ancak nerelere geldiğini ve gelebileceğini gösteren birkaç örnek vermek istiyorum:

Yapay zekâ nedir? En yalın tanımı ile tarih boyunca insanların gerçekleştirdiği görevlerin bazılarının, bilgisayar programları ve/veya makine / robot gibi fiziksel destek de veren sistemlerin yardımları ile gerçekleştirilmesidir. Yapay zekâ aynı zamanda bilgisayarların ve makinaların öğrenme, problem çözme, dili anlama ve karar verme gibi karmaşık süreçleri gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olmasını sağlar. Bu teknoloji makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme gibi alt disiplinleri içerir ve bu disiplinlerin gelişimi ile birlikte süratle ilerlemektedir.

Tüm alanlarda olduğu gibi sağlık sektöründe de yapay zekânın kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve tıbbi görüntüleme, teşhis, hastalık tahmini ve bireylerin risk değerlendirmesi, tedavi planlarının kişiselleştirilmesi, ilaç geliştirme, uzaktan/ayaktan hasta takibi, robotik cerrahi gibi uçsuz bucaksız imkanları insanoğlunun hizmetine sunmaya devam etmektedir.