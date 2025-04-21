İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü? 21 Nisan Pazartesi İnternet Erişim Problemi
Birçok kullanıcı, 21 Nisan Pazartesi günü internete erişmekte sıkıntı yaşadığını aktardı. Türkiye genelinde hizmet veren internet sağlayıcılarında genel bir arıza olduğu düşünüldü. Instagram, Twitter (X) ve Facebook'a erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar, soluğu arama motorlarında aldı. 'İnternet çöktü mü?' araştırmaları sürüyor.
Peki internet çöktü mü, neden yavaş?
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İnternet Çöktü mü, Neden Yavaş?
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21 Nisan İnternet Erişim Sıkıntısı
İnternet Ne Zaman Düzelecek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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