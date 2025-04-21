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İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü? 21 Nisan Pazartesi İnternet Erişim Problemi

İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü? 21 Nisan Pazartesi İnternet Erişim Problemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 16:28

Birçok kullanıcı, 21 Nisan Pazartesi günü internete erişmekte sıkıntı yaşadığını aktardı. Türkiye genelinde hizmet veren internet sağlayıcılarında genel bir arıza olduğu düşünüldü. Instagram, Twitter (X) ve Facebook'a erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar, soluğu arama motorlarında aldı. 'İnternet çöktü mü?' araştırmaları sürüyor.

Peki internet çöktü mü, neden yavaş?

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İnternet Çöktü mü, Neden Yavaş?

İnternet Çöktü mü, Neden Yavaş?

Birçok internet kullanıcısı Instagram, Twitter (X), Facebook ve YouTube'a girerken sorun yaşamaya başladı. Dolayısıyla kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Erişim sıkıntısı ise internet sağlayıcılarından kaynaklanıyor.

Türkiye genelinde hizmet veren bir internet sağlayıcısı, birçok ilimizde 'Genel Arıza' yaşandığını aktardı. İnternet çökmedi ancak birçok kullanıcının interneti yavaşladı.

21 Nisan İnternet Erişim Sıkıntısı

21 Nisan İnternet Erişim Sıkıntısı

Söz konusu internet sağlayıcısının internet hizmetini kullanan kişiler, 21 Nisan Pazartesi günü arıza yaşandığını aktardı. Arıza kaydı bırakmak için müşteri hizmetlerini arayanlar ise yaşadıkları bölgede 'Genel Arıza' bulunduğu öğrendi.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizde 'Saha Yükseltici Arızası' veya 'Genel Arıza' yaşandığı görüldü. İnternetinizde bir sıkıntı yaşıyorsanız, müşteri hizmetlerine bağlanarak genel bir sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İnternet Ne Zaman Düzelecek?

İnternet Ne Zaman Düzelecek?

21 Nisan internet erişim sıkıntısı, gün boyu devam etti. Bazı illerimizde genel arızanın 10 saati bulacağı aktarılıyor. Bazı illerimizde ise arızanın, başlangıcından itibaren 3 saat içerisinde giderileceği aktarılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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