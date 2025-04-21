İnternet Neden Yavaş, Çöktü mü? 21 Nisan Pazartesi İnternet Erişim Problemi

Birçok internet kullanıcısı Instagram, Twitter (X), Facebook ve YouTube'a girerken sorun yaşamaya başladı. Dolayısıyla kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Erişim sıkıntısı ise internet sağlayıcılarından kaynaklanıyor.

Türkiye genelinde hizmet veren bir internet sağlayıcısı, birçok ilimizde 'Genel Arıza' yaşandığını aktardı. İnternet çökmedi ancak birçok kullanıcının interneti yavaşladı.