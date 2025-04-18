Empati kurabilen, sosyal bağlamı anlayan, karar alırken toplumsal değerlere göre hareket eden sistemlerin geliştiğini gözlemliyoruz. Özellikle sağlık alanında, cerrahi destek sağlayan robot çalışmaları ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yarayan sosyal robotlar daha görünür hale geldi.

Otonom sistemler de gündemde önemli bir yer tutuyor. Sürücüsüz araçlar, özellikle lojistik sektöründe verimliliği artırırken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. Karbon emisyonlarını azaltan bu sistemler, aynı zamanda trafik analizleriyle daha güvenli ve hızlı rotalar oluşturuyor.

Elbette teknoloji bu hızla gelişirken beraberinde çeşitli riskler ve etik soruları da akla getiriyor. Ben robotik ve yapay zeka teknolojilerinin, insan merkezli bir yaklaşımla yönlendirildiği sürece dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getireceğine inanıyorum. Bugün bu vizyonla hareket eden herkes, geleceği şekillendiren önemli bir aktöre dönüşüyor.

2025’in ikinci çeyreğine girerken, daha bilinçli, daha akıllı ve daha duyarlı teknolojilerle şekillenen bir gelecek için umutluyum. Hep birlikte daha güzel yarınları inşa edebileceğimize inanıyorum.

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