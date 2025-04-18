2025’te Robotik ve Yapay Zeka: İnsan Merkezli Bir Geleceğe Doğru
2025 yılına hızlı bir giriş yaptık. Şu an yılın ilk çeyreğini geride bırakırken, robotik ve yapay zeka alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve önümüzdeki döneme dair öngörülerimizi paylaşmak heyecan verici. Artık teknoloji, sadece işleri kolaylaştıran bir araç değil; yaşamın her anına temas eden, sosyal dokuyu etkileyen ve etkisi altına alan güçlü bir aktör haline geldi.
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Robotlar sadece üretim hatlarında değil sosyal hayatın da bir parçası haline geldi.
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Dikkat çeken bir diğer konu, robotik ve yapay zeka teknolojilerinin daha "insansı" özelliklerle donatılması oldu.
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