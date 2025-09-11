Üç Saat Süren Sahipsizler Dizisinden Uzak Şehir’in Bomba Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir’in ilk sezonu, sadece aile sırlarıyla değil, kalpleri yakan aşklarla da doluydu. Alya&Cihan, Zerrin&Kaya, Nare&Şahin derken hafızalarımızda iz bırakan aynı zamanda gönülden de bağ kurduğumuz partnerlikler izlemiştik. Yeni sezonda Alya ve Cihan’ın kavuştuğunu göreceğiz belli ki. Ancak Nare ve Şahin’i zorlu sınavlar beklerken Zerrin ve Kaya’nın akıbeti ne olacak birlikte öğreneceğiz…