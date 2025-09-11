onedio
Üç Saat Süren Sahipsizler Dizisinden Uzak Şehir'in Bomba Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Üç Saat Süren Sahipsizler Dizisinden Uzak Şehir’in Bomba Fragmanına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
11.09.2025 - 20:17
11.09.2025 - 20:17

Televizyon ve dizi dünyasında yine dopdolu bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri aktardık, fakat kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derledik. 11 Eylül Perşembe günü ekranlarda yaşanan sürprizler ve dikkat çeken anlar burada!

Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!

Yeni sezonun ilk bölümü için 3. tanıtım da yayınlandı.

Yeni sezonun ilk bölümü için 3. tanıtım da yayınlandı.

Uzak Şehir’in ilk sezonu, sadece aile sırlarıyla değil, kalpleri yakan aşklarla da doluydu. Alya&Cihan, Zerrin&Kaya, Nare&Şahin derken hafızalarımızda iz bırakan aynı zamanda gönülden de bağ kurduğumuz partnerlikler izlemiştik. Yeni sezonda Alya ve Cihan’ın kavuştuğunu göreceğiz belli ki. Ancak Nare ve Şahin’i zorlu sınavlar beklerken Zerrin ve Kaya’nın akıbeti ne olacak birlikte öğreneceğiz…

Çarpıntı dizisi okuma provasından kesitler paylaşmasıyla beğenileri topladı.

Çarpıntı dizisi okuma provasından kesitler paylaşmasıyla beğenileri topladı.

Dizinin merak uyandıran hikayesi, usta oyuncuların ve genç yıldızların buluştuğu oyuncu kadrosu ve yönetmeninin imzasıyla güzel işler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bakalım reytingler nasıl devam edecek?

Halef'in 18 Eylül'de yayınlanmasına karar verildi.

Halef’in 18 Eylül’de yayınlanmasına karar verildi.

Hem İstanbul hem de Şanlıurfa’da çekimleri yapılan dizinin setinden görüntüler epey merak uyandırmıştı. Oyuncuların karakterlerini yorumladıkları röportajları da ilgi görmüştü. Dizi için aslında ilk planlar 25 Eylül’de yayınlanması üzerineydi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisine Özcan Varaylı, Numan Çakır ve Tevfik Erman Kutlu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Orhan dizisine Özcan Varaylı, Numan Çakır ve Tevfik Erman Kutlu dahil oldu.

Özcan Varaylı ve Numan Çakır Kuruluş Orhan'ın Toy Beyleri olarak karşımıza çıkmaya hazırlanırken Tevfik Erman Kutlu da Avcı Bey'e hayat verecek. Bakalım Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başka hangi isimler dahil olacak?

Selena dizisinin Ekrem'i Hakan Altıner, dizi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Selena dizisinin Ekrem'i Hakan Altıner, dizi hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Tatlı Röportajlar kanalına konuk olan Altıner, fenomen çocuk dizisi Selena hakkında merak edilenlere yanıt veriyor. Altıner, özellikle o dönem Selena'yı izleyen herkesin sorduğu 'Sihir sahnelerini nasıl çekiyorlar?' sorusuna açıklık getirdi.

Esra Erol'da yine herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Esra Erol'da yine herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Hüseyin adlı kişi, eski eşi Ferzane ve Hüseyin'in yeni sevgilisinin eşi Muhammet'in birlikte kaçtıklarını iddia etti. Üstelik kaçmadan önce 1 milyon TL'sini de aldıklarını açıkladı. Hatta söyledikleri arasında, aldıkları paranın içinde kızlarının ameliyat parası olduğu iddiası da yer aldı. İddiaların ardından Ferzane ve Muhammet gözaltına alındılar.

Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sahipsizler'in ikinci sezonu sonunda yayınlandı.

Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sahipsizler'in ikinci sezonu sonunda yayınlandı.

Diziyi izlerken pek çok seyirci sürenin uzun olduğuna dikkat çekse de bölümün 3 saat sürdüğü gerçeği YouTube'la ortaya çıktı. Dizi sürelerin her sezon daha da uzaması artık bilindik bir durum olsa da 3 saatlik bölüm görenleri epey şaşırttı.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla 12 Eylül cuma günü nefis bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla 12 Eylül cuma günü nefis bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş, Şerbo'ya katılan yeni karakterlerin setten ilk görüntülerini yayınladı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
