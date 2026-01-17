Trabzon'da Bir Adam Tek Başına Bir Gence Saldırmaya Çalışan Gruba Engel Oldu

Son zamanlarda, gençler arasında yaşanan çeteleşme ve suça olan eğilimlerin artışı, toplumun canını defalarca acıttı. Bu durum, gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir sorun haline geldi. Yetkililerden bu olayın önüne geçilmesi için acil caydırıcı cezalar ya da düzenlemeler talep edilirken, halk da artık konuya daha duyarlı yaklaşıyor.

Trabzon'da bir grup, tek başına olan bir gence saldırmak istedi. Durumu gören bir vatandaş ise hemen müdahale ederek saldırgan grubu dağıttı. Vatandaşın o anları, zaten hassas olduğumuz şu günlerde kalpleri ısıttı.