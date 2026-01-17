onedio
Trabzon'da Bir Adam Tek Başına Bir Gence Saldırmaya Çalışan Gruba Engel Oldu

Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026

Son zamanlarda, gençler arasında yaşanan çeteleşme ve suça olan eğilimlerin artışı, toplumun canını defalarca acıttı. Bu durum, gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir sorun haline geldi. Yetkililerden bu olayın önüne geçilmesi için acil caydırıcı cezalar ya da düzenlemeler talep edilirken, halk da artık konuya daha duyarlı yaklaşıyor. 

Trabzon'da bir grup, tek başına olan bir gence saldırmak istedi. Durumu gören bir vatandaş ise hemen müdahale ederek saldırgan grubu dağıttı. Vatandaşın o anları, zaten hassas olduğumuz şu günlerde kalpleri ısıttı.

"Kaç kişi vuruyorsunuz?"

Geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi neredeyse kendi yaşıtları olan caniler tarafından gittiği bir pazarda saldırıya uğramış, ardından hayatını kaybetmişti. Minguzzi olayının ardından caydırıcı cezalar gelmesi için başlayan mücadele henüz bir sonuç vermedi. 15 Ocak günü 6 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan tarafından hayattan koparıldı. Yüreklerimizi yakan bu olayların ardından gösterilen bu duyarlılık takdir topladı.

