Trabzon'da Bir Adam Tek Başına Bir Gence Saldırmaya Çalışan Gruba Engel Oldu

Son zamanlarda, gençler arasında yaşanan çeteleşme ve suça olan eğilimlerin artışı, toplumun canını defalarca acıttı. Bu durum, gençlerimizin geleceğini tehdit eden bir sorun haline geldi. Yetkililerden bu olayın önüne geçilmesi için acil caydırıcı cezalar ya da düzenlemeler talep edilirken, halk da artık konuya daha duyarlı yaklaşıyor.
Trabzon'da bir grup, tek başına olan bir gence saldırmak istedi. Durumu gören bir vatandaş ise hemen müdahale ederek saldırgan grubu dağıttı. Vatandaşın o anları, zaten hassas olduğumuz şu günlerde kalpleri ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kaç kişi vuruyorsunuz?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın