Komşusu Vefat Eden Bir Kadın Taziye Evinde Duydukları Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Komşusu Vefat Eden Bir Kadın Taziye Evinde Duydukları Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.01.2026 - 15:11

Cenaze evlerindeki derin yas ve acı, elbette büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Fakat bu bazen taziye evine gidenlerin tam olarak nerede olduğunu unuttuğu, garip bir sürece dönüşünüyor. Bu durum, insanların acısını daha da arttırabiliyor. Bu tür hassas durumlardaki empati eksikliği, insanlarda derin yaralar bırakabiliyor.

Komşusu vefat eden 'aysgl_erdnn' isimli sosyal medya kullanıcısı, taziye evinde duyduğu akılalmaz konuşmaları paylaştı. Kadının anlattıkları izleyenlerin sinirini bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/aysgl_erdnn...
Destek olmak gerekirken durum daha da zorlaştırılıyor.

Anadoluda hala cenaze evlerinde yemek pişirilmez, komşular günlerce cenaze evine yemek taşır. Fakat pek çok yerde cenaze sahibinden yemek vermesi bekleniyor. Üzerine bir de dağıtılan yemekler üzerine yorumlar yapılıyor. 

Kadının paylaşımı üzerine benzer durumlar yaşayan pek çok kullanıcıdan da yorum geldi. Yorumlar 'İnsanlığımızı bu kadar mı yitirdik?' dedirtti.

