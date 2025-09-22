onedio
Teşkilat Oyuncusunun Siteminden Afra Saraçoğlu'nun Kibirli Bulunan Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat Oyuncusunun Siteminden Afra Saraçoğlu'nun Kibirli Bulunan Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 23:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

22 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. MasterChef'e dün akşam veda eden isim İrem olmuştu.

1. MasterChef'e dün akşam veda eden isim İrem olmuştu.

Eleme gecesinde Somer Şef'e bir not veren İrem'in notta ne yazdığı merak ediliyordu. Somer Şef, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Detaylar:

2. Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla ilgili Feyza Civelek'in "koltuğa işediği" ve tartışma çıktığı iddiaları gündem olmuştu.

2. Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla ilgili Feyza Civelek'in "koltuğa işediği" ve tartışma çıktığı iddiaları gündem olmuştu.

Sosyal medyada çok konuşulan iddialarla ilgili olarak Feyza Civelek'in ne söyleyeceği merak ediliyordu. Civelek, konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Detaylar:

3. Afra Saraçoğlu'na partneri Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkına gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğü soruldu.

3. Afra Saraçoğlu'na partneri Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkına gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğü soruldu.

Soruya net cevap veren Saraçoğlu'nun cevabı 'kibirli' bulundu. Sosyal medyada verdiği cevap gündem oldu.

Detaylar:

4. Somer Sivrioğlu, oğluyla fotoğrafını paylaştı!

4. Somer Sivrioğlu, oğluyla fotoğrafını paylaştı!

Daha önce eğlenceli pozuyla capslere konu olan Somer Şef'ten bu kez oğluyla fotoğraf geldi. O fotoğrafa yine güldüren bir yorum yaptı.

Detaylar:

5. Feyza Civelek olayına ilişkin Gold Film'den de açıklama geldi.

5. Feyza Civelek olayına ilişkin Gold Film'den de açıklama geldi.

Gold Film, açıklamasında 'Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.' ifadelerini kullandı.

Detaylar:

6. Müge Anlı'da bir dolandırıcılık konusu daha işlendi.

6. Müge Anlı'da bir dolandırıcılık konusu daha işlendi.

Müge Anlı'da canlı yayına katılan bir kadın, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisine 6,5 milyon TL kaptırdığını iddia etti.Kadın, yaşadığı hayal kırıklığını canlı yayında dile getirdi.

Detaylar:

7. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

7. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde rol aldığı sahnelerin silindiğini iddia etti. Bu iddialarla birlikte sitemli bir paylaşım yaptı.

Detaylar:

8. 21 Eylül Pazar akşamı TV ekranlarında reyting savaşları yaşandı.

8. 21 Eylül Pazar akşamı TV ekranlarında reyting savaşları yaşandı.

Teşkilat, Çarpıntı, MasterChef Türkiye gibi yapımların yer aldığı pazar akşamında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Reyting birincisi içeriğimizde...

Detaylar:

9. Kerem Bürsin'in bir sahnesinde, Çarpıntı setinde talihsiz bir kaza yaşadı.

9. Kerem Bürsin'in bir sahnesinde, Çarpıntı setinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Oyuncu Gürberk Polat, Kerem Bürsin ile çekecekleri yumruklaşma sahnesinde kameraya çarparak yaralandı. Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

Detaylar:

10. Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu, sitemli bir açıklama yaptı.

10. Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu, sitemli bir açıklama yaptı.

6. sezona girerken 'konsept değişecek' denerek diziden çıkarılan oyuncu, dünkü bölümü izledikten sonra yorum yaptı. Oyuncunun paylaşımı gündem oldu.

Detaylar:

