Teşkilat Oyuncusunun Siteminden Afra Saraçoğlu'nun Kibirli Bulunan Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. MasterChef'e dün akşam veda eden isim İrem olmuştu.
2. Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla ilgili Feyza Civelek'in "koltuğa işediği" ve tartışma çıktığı iddiaları gündem olmuştu.
3. Afra Saraçoğlu'na partneri Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkına gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğü soruldu.
4. Somer Sivrioğlu, oğluyla fotoğrafını paylaştı!
5. Feyza Civelek olayına ilişkin Gold Film'den de açıklama geldi.
6. Müge Anlı'da bir dolandırıcılık konusu daha işlendi.
7. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.
8. 21 Eylül Pazar akşamı TV ekranlarında reyting savaşları yaşandı.
9. Kerem Bürsin'in bir sahnesinde, Çarpıntı setinde talihsiz bir kaza yaşadı.
10. Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu, sitemli bir açıklama yaptı.
