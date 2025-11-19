Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın Eşi İlayda Şeker, Sorularını Beğenmediği Takipçilerine Kızdı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker, sosyal medyada takipçileriyle soru- cevap yapmak isterken, soruları beğenmeyince sinirlendi. Çıkışı kısa sürede gündem oldu.
İşte o anlar:
Buradan izleyebilirsiniz:
Survivor 2021’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlayda Şeker, yarışma sırasında tanıştığı şampiyon İsmail Balaban ile 2022 yılında evlenmişti.
