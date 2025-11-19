onedio
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın Eşi İlayda Şeker, Sorularını Beğenmediği Takipçilerine Kızdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 15:37

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker, sosyal medyada takipçileriyle soru- cevap yapmak isterken, soruları beğenmeyince sinirlendi. Çıkışı kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlar:

Survivor 2021’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan İlayda Şeker, yarışma sırasında tanıştığı şampiyon İsmail Balaban ile 2022 yılında evlenmişti.

Mutlu çift, bu yıl ilk çocukları İlis’i kucaklarına alarak büyük bir heyecan yaşamıştı. Yeni anne olmasına rağmen sosyal medyayı aktif kullanan Şeker, özellikle soru-cevap içerikleriyle sık sık takipçilerinin karşısına çıkıyordu.

Ancak bu kez Şeker, takipçilerinden gelen sorulara sinirlendi. Instagram hesabında soru kutusu açan Şeker, daha sonra yanıt vermekten tamamen vazgeçti. Açıklamasında ise oldukça netti:

“Sorularınızı neden cevaplamadım? Çünkü sorularınızı beğenmedim. Daha güzel sorular sorarsanız daha güzel cevaplar alırsınız.”

