onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Bez Bebek Yönetmeninin Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Bez Bebek Yönetmeninin Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 23:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

21 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılmış ve ardından Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı.

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılmış ve ardından Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı.

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Diziden olaylı bir şekilde ayrılan Türkoğlu, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Sıla Türkoğlu, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ayrıldı. 4 oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti 6 aylık bir zaman atlamasıyla 114. bölümüyle ekrana gelirken dizinin yeni afişi de ilk kez yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni afişinde olayların ismi Feyza Civelek'in karakteri Nilay'ın tam merkezde yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Detaylar:

Çoğumuzun "Bez Bebek Nana" olarak tanıdığı Evrim Akın birkaç gündür gündemden düşmüyor.

Çoğumuzun "Bez Bebek Nana" olarak tanıdığı Evrim Akın birkaç gündür gündemden düşmüyor.

Bez Bebek, Alemin Kıralı, Avrupa Yakası gibi dizilerle izlediğimiz Evrim Akın, Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin olay iddialarıyla gündemden düşmüyor. Akın'ın Bez Bebek döneminde babasıyla ilişki yaşamaya başlayıp kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Keskinci'ye eski rol arkadaşlarından destek yağarken Bez Bebek'in görüntü yönetmeni Şahin Yiğit de olaya dahil oldu.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın saçları kaynak çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın saçları kaynak çıktı.

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Deniz Baysal'ın dizideki uzun saçları meğer kaynakmış. Set kuaförünün saç taktığı anlar kısa sürede viral oldu.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu diziden ayrılan Özge Özacar'a soruldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu diziden ayrılan Özge Özacar'a soruldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle rol alan Özge Özacar, diziden ölerek ayrılmıştı. Diziden ayrılan Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın Feyza Civelek'i takipten çıkması üzerine ortalık karışırken Özacar'a bu kaoslar soruldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Bu sezon seyircilerin hiç beklemediği bir gelişme yaşanmış ve Boran karakteri diziye geri dönmüştü. Alya’nın eski eşi olması nedeniyle de hayranlar ikiye bölünmüştü. Kimi Alya Cihan ikilisini desteklerken kimiyse Alya Boran ikilisini desteklemişti. Şimdiyse Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu beğeni bıraktığı yorumlarla konuşuluyor.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birbirinden ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birbirinden ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı.

Yasak aşkla başlayan yeni sezon RTÜK’ten uyarı aldı, başrol oyuncular kadrodan ayrıldı, birbiriyle küs olan ekip arkadaşları gündemden düşmedi derken kaotik olaylara imza atmışlardı. Şimdiyse diziden ayrılan bir oyuncunun kadroya geri döndüğü açıklandı.

Detaylar:

2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damga vuran, çocukluğumuzun dizisi Bez Bebek, yıllar sonra hiç beklenmeyen iddialarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damga vuran, çocukluğumuzun dizisi Bez Bebek, yıllar sonra hiç beklenmeyen iddialarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Bez Bebek seti, bir dönem severek izlenilen çocuk dizisinin hiç bilinmeyen yüzünü ortaya çıkardı. Dizide Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci’nin yıllar sonra Evrim Akın'la aralarında yaşananları anlatması büyük yankı uyandırırken Akın ise iddiaları reddetmişti. Bu kez dizi setinde çalışan makyöz Aru Yurter çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar.' dedi.

Detaylar:

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Seyircideki etkisini korumayı başaran dizi şimdiyse Çok Güzel Hareketler Bunlar’a konu oldu. Uzak Şehir’in parodisini hazırlayan oyuncular kahkahaları topladı.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her perşembe olduğu gibi dün de yeni bölümüyle ekranlardaydı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her perşembe olduğu gibi dün de yeni bölümüyle ekranlardaydı.

Yarışmacılar hedeflerine ulaşabilmek için heyecan dolu anlar yaşadı. Ancak bu sefer Milyoner’de sorulan sorular değil, bir yarışmacının ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e benzerliği dikkat çekti.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için hazırlıklar devam ediyor. Survivor izleyicileri yeni sezonda canla başla yarışacak yarışmacıları öğrenmek için duyuruları anbean takip ediyor. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan bir yeni haber daha geldi. Ilıcalı, milli boksörün Survivor 2026’da olacağını izleyicilerle paylaştı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın