Sıla Türkoğlu'nun Yeni Dizisinden Bez Bebek Yönetmeninin Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılmış ve ardından Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin 14 kişilik devasa afişi sezon başında çok konuşulmuştu.
Çoğumuzun "Bez Bebek Nana" olarak tanıdığı Evrim Akın birkaç gündür gündemden düşmüyor.
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın saçları kaynak çıktı.
Kızılcık Şerbeti'ndeki takipten çıkma kaosu diziden ayrılan Özge Özacar'a soruldu.
Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birbirinden ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı.
2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damga vuran, çocukluğumuzun dizisi Bez Bebek, yıllar sonra hiç beklenmeyen iddialarla yeniden gündemin merkezine oturdu.
Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması her perşembe olduğu gibi dün de yeni bölümüyle ekranlardaydı.
Acun Ilıcalı, Survivor gelişmelerini sosyal medya hesaplarından duyuruyor.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
