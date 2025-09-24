onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sakarya Serdivan Sualtı Grubu Üyeleri Fethiye'nin Sarıyarlar Koyu'nda Metrelerce Derinlikte Namaz Kıldı

Sakarya Serdivan Sualtı Grubu Üyeleri Fethiye'nin Sarıyarlar Koyu'nda Metrelerce Derinlikte Namaz Kıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 16:17

İçerik Devam Ediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesinden gelen bir grup dalgıç, suyun altında namaz kıldı. Kiraladıkları dalış teknesiyle Sarıyarlar Koyu’na açılan ekip, gerçekleştirdikleri dalış sırasında topluca öğle namazı kıldığı anları sosyal medyada paylaştı

Etkinliğe katılan grup üyeleri, amaçlarının hem su altı yaşamına dikkat çekmek hem de dalış sporunun önemini vurgulamak olduğunu belirtti. Etkinlikleri, bekledikleri gibi sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Fethiye dünyanın en güzel denizine ve koylarına sahip bildiğiniz üzere.

Fethiye dünyanın en güzel denizine ve koylarına sahip bildiğiniz üzere.

Bu deneyimle doğa koruma bilincini artırmayı hedeflediklerini söyleyen dalgıçlar, aynı zamanda gençleri dalış sporuna yönlendirmek istediklerini dile getirdi. Grup, Fethiye’nin eşsiz su altı güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın