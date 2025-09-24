Sakarya Serdivan Sualtı Grubu Üyeleri Fethiye'nin Sarıyarlar Koyu'nda Metrelerce Derinlikte Namaz Kıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesinden gelen bir grup dalgıç, suyun altında namaz kıldı. Kiraladıkları dalış teknesiyle Sarıyarlar Koyu’na açılan ekip, gerçekleştirdikleri dalış sırasında topluca öğle namazı kıldığı anları sosyal medyada paylaştı
Etkinliğe katılan grup üyeleri, amaçlarının hem su altı yaşamına dikkat çekmek hem de dalış sporunun önemini vurgulamak olduğunu belirtti. Etkinlikleri, bekledikleri gibi sosyal medyada viral oldu.
Fethiye dünyanın en güzel denizine ve koylarına sahip bildiğiniz üzere.
