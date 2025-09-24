onedio
Fotoğrafçı Elston Webster Su Altından Yağmurun Nasıl Göründüğünü Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
24.09.2025 - 12:58 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 12:59

Yağmurda denize girmek pek çok kişi için büyük bir keyif ve özel bir deneyim. Bu anları sadece dışardan izlemek bile insanı sakinleştirebiliyor. Damlaların suyun yüzeyine düşmesiyle oluşan titreşimler deniz üzerinde farklı bir atmosfer yaratıyor. Peki bu olay suyun altından nasıl görünüyor?

Fotoğrafçı Elston Webster, yağmurlu bir günde kamerasını alıp suya daldı ve yağmurlu havada suyun nasıl göründüğünü suyun altından görüntüledi. Ortaya ise huzur dolu bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DO4z5sPjaVY/
Buradan izleyebilirsiniz;

Bu görüntü kimilerine huzur verse de bazılarına ürkütücü gelebiliyor.

Bu görüntü kimilerine huzur verse de bazılarına ürkütücü gelebiliyor.

Çünkü yağmurda denize girmek ilk bakışta keyifli bir deneyim gibi görünse de bazı tehlikeler barındırıyor. Özellikle fırtına ve yıldırım riski olduğunda denizde olmak son derece tehlikeli olabiliyor. Ayrıca yağmurla birlikte dalgalar ve akıntılar güçlenebiliyor, bu da yüzmeyi zorlaştırarak boğulma riskini yükseltiyor. Yoğun yağış görüşü kısıtlayarak kıyıya olan mesafeyi tahmin etmeyi zorlaştırırken, serin havalarda vücut ısısı da hızla düşebiliyor. Peki bu görüntüle size huzur mu verdi yoksa siz de izlerken gerilenlerden misiniz?

