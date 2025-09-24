Fotoğrafçı Elston Webster Su Altından Yağmurun Nasıl Göründüğünü Görüntüledi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DO4z5sPjaVY/
Yağmurda denize girmek pek çok kişi için büyük bir keyif ve özel bir deneyim. Bu anları sadece dışardan izlemek bile insanı sakinleştirebiliyor. Damlaların suyun yüzeyine düşmesiyle oluşan titreşimler deniz üzerinde farklı bir atmosfer yaratıyor. Peki bu olay suyun altından nasıl görünüyor?
Fotoğrafçı Elston Webster, yağmurlu bir günde kamerasını alıp suya daldı ve yağmurlu havada suyun nasıl göründüğünü suyun altından görüntüledi. Ortaya ise huzur dolu bir görüntü çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Bu görüntü kimilerine huzur verse de bazılarına ürkütücü gelebiliyor.
