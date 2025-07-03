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"Artık Yürüyebiliyorum" Demişti: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Haliyle Endişelendirdi

"Artık Yürüyebiliyorum" Demişti: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Haliyle Endişelendirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 11:27

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun bir süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz haftalarda, Harbiye açık hava konserinde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum, bisiklet de sürüyorum” diyerek güzel haberi vermişti. Ancak çok geçmeden tedirgin edici bir görüntü muhabirler tarafından çekildi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda tekerlekli sandalye kullanırken görüntülenen Ortaç, yürümekte zorlandı. Son hali hayranlarını derinden üzdü. 

Detaylar haberimizde…

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Poşet, Mikrop, Nefes, Ayrılmam, Dansöz, Karabiberim…

Poşet, Mikrop, Nefes, Ayrılmam, Dansöz, Karabiberim…

90’lara ve 2000’lere damga vuran hit şarkılarıyla Serdar Ortaç’ı tanımayanınız yoktur herhalde! Uzun yıllardır dillere dolanan şarkıları ve sivri çıkışlarıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Serdar Ortaç, maalesef bir süredir MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) mücadele ediyor, bilen bilir.

Geçtiğimiz Aralık ayında verdiği bir röportajda sağlık durumu ve ruh haliyle ilgili söyledikleri sevenlerini derinden üzmüştü.

Geçtiğimiz Aralık ayında verdiği bir röportajda sağlık durumu ve ruh haliyle ilgili söyledikleri sevenlerini derinden üzmüştü.

O röportajda Serdar Ortaç, “MS hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybettim, yürümekte zorlanıyordum ama yine de konserlerime devam edebiliyordum. Ancak kumar bağımlılığı nedeniyle ceza aldım ve ev hapsinde kaldım. Evde kelepçeyle yürürken bu durumu kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim. Bu son röportajımdır, daha fazla konuşmayacağım, değmez… Ölmek istiyorum, yarın ölmek istiyorum. Bana lütfen ‘koskoca Serdar Ortaç’sın’ demeyin, bu hayatta kimse koskoca değil…” demişti. Ortaç’ın bu sözleri, hayranlarını bir hayli endişelendirmişti.

Tam her şey kötüye gidiyor derken geçtiğimiz ay Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarına umut veren güzel bir haber vermişti Serdar Ortaç.

Tam her şey kötüye gidiyor derken geçtiğimiz ay Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarına umut veren güzel bir haber vermişti Serdar Ortaç.

Sahnede, “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum, dün sürdüm” diyerek hayranlarını, sevenlerini sevince boğmuştu. 

Ancak işler yine tersine döndü.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs konserinden sonra Ercan Havalimanı’nda gazetecilerin objektifine takılan Ortaç’ın tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalması, sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs konserinden sonra Ercan Havalimanı’nda gazetecilerin objektifine takılan Ortaç’ın tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalması, sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.

MS hastalığının sinsi seyri yüzünden yürümekte zorlanan ünlü popçu, son haliyle gündem oldu. Daha önce de kendisini dönem dönem tekerlekli sandalyede görmüştü.

Ne diyelim… Dileriz ki Serdar Ortaç bir an önce sağlığına kavuşur, sahnelerde o eski enerjik halini tekrar izleriz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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