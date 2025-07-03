"Artık Yürüyebiliyorum" Demişti: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Haliyle Endişelendirdi
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun bir süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz haftalarda, Harbiye açık hava konserinde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum, bisiklet de sürüyorum” diyerek güzel haberi vermişti. Ancak çok geçmeden tedirgin edici bir görüntü muhabirler tarafından çekildi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda tekerlekli sandalye kullanırken görüntülenen Ortaç, yürümekte zorlandı. Son hali hayranlarını derinden üzdü.
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Geçtiğimiz Aralık ayında verdiği bir röportajda sağlık durumu ve ruh haliyle ilgili söyledikleri sevenlerini derinden üzmüştü.
Tam her şey kötüye gidiyor derken geçtiğimiz ay Harbiye Açıkhava konserinde hayranlarına umut veren güzel bir haber vermişti Serdar Ortaç.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs konserinden sonra Ercan Havalimanı’nda gazetecilerin objektifine takılan Ortaç’ın tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalması, sevenlerini bir kez daha endişelendirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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