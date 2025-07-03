"Artık Yürüyebiliyorum" Demişti: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Haliyle Endişelendirdi

O röportajda Serdar Ortaç, “MS hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybettim, yürümekte zorlanıyordum ama yine de konserlerime devam edebiliyordum. Ancak kumar bağımlılığı nedeniyle ceza aldım ve ev hapsinde kaldım. Evde kelepçeyle yürürken bu durumu kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim. Bu son röportajımdır, daha fazla konuşmayacağım, değmez… Ölmek istiyorum, yarın ölmek istiyorum. Bana lütfen ‘koskoca Serdar Ortaç’sın’ demeyin, bu hayatta kimse koskoca değil…” demişti. Ortaç’ın bu sözleri, hayranlarını bir hayli endişelendirmişti.