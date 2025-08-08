onedio
Kral Kaybederse'deki Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

“Güzelkoy” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisi Güzelkoy'un hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'nın genç oyuncusunun Güzelkoy dizisiyle ekranlara döndüğünü duyurdu.

Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki "Yeni Baştan" programının sezon finali yapmasıyla takipçilerinin derdine sosyal medyada derman oluyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Takipçilerinin cinsellik üzerine sorunlarına yanıt veren Ezmeci, 63 yaşındaki bir takipçisinin eşinin cinsel isteksizlik yaşamasına yanıt verdi.

Tuğçe Gökbudak'ın canlandırdığı Pınar karakteri o dönem Fiko'nun ona duyduğu aşkla çok konuşulurken Gökbudak, bu dizinin ardından oyunculuğa tam anlamıyla devam etmemişti.

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Fiko'nun partneri Pınar olarak karşımıza çıkan Tuğçe Özbudak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Türlü estetik operasyon geçiren Özbudak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

2001-2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işlerin arasında yer aldı.

Türk televizyonlarına damga vuran sitcom 'Dadı'yı muhakkak hatırlarsınız. Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Seray Sever'in başrolde yer aldığı Dadı dizisi günümüzde hala dilimizden düşmüyor. Yayınlandığı büyük başarı elde eden Dadı'nın başrolü Gülben Ergen, fenomen dizi hakkında yıllar sonra Sibel Arna'ya itirafta bulundu.

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nur Viral'i uzun süredir Beyaz TV'de izliyoruz.

Beyaz TV'de uzun süredir 'Hayatta Her Şey Var' programını sunan Nur Viral, ani bir kararla kanaldan ayrılmıştı. Nur Viral'in yeni sezona hangi kanalla dahil olacağı merak edilirken sonunda beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Nur Viral'in yeni adresi belli oldu.

Ekranların popüler yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "23 Nisan" sorusu damga vurdu.

atv ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ne zaman kutlandığına dair gelen soruyu bilemeyip seyirci joker hakkını kullandı.

Güçlü oyuncu kadrosu hazırlayan ve yeni sezon için tam gaz çalışmaları sürdüren Cennetin Çocukları dizisinde gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş kadroya yeni bir ismin daha dahil olduğunu açıkladı. Kadronun başarılı isimlerinden biri olacak yeni oyuncu Arif rolü için geldi.

Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmıştı.

Star TV ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse, ilk sezonda yüksek reytingler yakalayabilmiş böylelikle ikinci sezonda da ekranlarda kalmaya hak kazanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizide flaş bir isme teklif yapıldığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş kim olduğunu paylaştı.

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz ikilisi çok yakıştırılan partnerlerden olmuştu.

NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin final kararı vermesi sevenlerini üzmüştü. Ancak dizi bütçeler nedeniyle son bölümü yayınlamadı ve ekranlara veda edemedi. Başrolleri Cemre Baysel ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı dizinin yayına başlar başlamaz bir hayran kitlesi oluşmuştu. Şimdiyse Cemre Baysel, hayat verdiği Leyla karakterine veda paylaşımı yaptı.

Yorum Yazın