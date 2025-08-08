Kral Kaybederse'deki Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
“Güzelkoy” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.
Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki "Yeni Baştan" programının sezon finali yapmasıyla takipçilerinin derdine sosyal medyada derman oluyor.
Tuğçe Gökbudak'ın canlandırdığı Pınar karakteri o dönem Fiko'nun ona duyduğu aşkla çok konuşulurken Gökbudak, bu dizinin ardından oyunculuğa tam anlamıyla devam etmemişti.
2001-2002 yılları arasında yayınlanan "Dadı" dizisi yayınlandığı döneme damga vuran işlerin arasında yer aldı.
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nur Viral'i uzun süredir Beyaz TV'de izliyoruz.
Ekranların popüler yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "23 Nisan" sorusu damga vurdu.
Güçlü oyuncu kadrosu hazırlayan ve yeni sezon için tam gaz çalışmaları sürdüren Cennetin Çocukları dizisinde gelişme yaşandı.
Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmıştı.
Cemre Baysel ve Alperen Duymaz ikilisi çok yakıştırılan partnerlerden olmuştu.
