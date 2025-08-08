onedio
Final Yapan NOW Dizisi Leyla’nın Başrolü Cemre Baysel’den Veda Paylaşımı Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
08.08.2025 - 08:58

NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin final kararı vermesi sevenlerini üzmüştü. Ancak dizi bütçeler nedeniyle son bölümü yayınlamadı ve ekranlara veda edemedi. Başrolleri Cemre Baysel ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı dizinin yayına başlar başlamaz bir hayran kitlesi oluşmuştu. Diziseverler son bölümün yayınlanmaması nedeniyle öfkeli.

Şimdiyse Cemre Baysel, hayat verdiği Leyla karakterine veda paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz ikilisi çok yakıştırılan partnerlerden olmuştu.

Dizi duygu dolu senaryosuyla izleyiciyi etkisi altına alıyordu. Ancak reytinglerde yaşanan düşüş sonu getirdi. 

İlk olarak Alperen Duymaz diziden ayrıldı. Ölüm sahnesi diziseverleri hüsrana uğratmıştı. Çünkü dizi bitecek olsa da Leyla ve Civan karakterlerinin birlikte bir sonları olması isteniyordu.

Dizinin finali yurt dışında yayınlanınca diziseverler kaçırmak istemedi ve finali böylelikle izlemiş oldu.

Cemre Baysel de final sahnesine alıntı yaparak Twitter hesabından veda paylaşımı yaptı.

“Küçük Prens ile veda etmek istedim Leyla’ma. Sahne kayıt demeden önce rastgele bir sayfa açtım,bu paragraf çıktı. Boğazım düğüm düğüm okuyamıyorum çünkü gerçekten öyleydi :) Sizin gibi ben de orada veda ettim çünkü Leyla’ya..”

Partneri Alperen Duymaz da yanıt vermeyi es geçmedi.

Dizinin finalinin Türkiye’de ağustos sonu yayınlanacağını Birsen Altuntaş aktarmıştı. Bakalım izleyebilecek miyiz?

