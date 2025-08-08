Final Yapan NOW Dizisi Leyla’nın Başrolü Cemre Baysel’den Veda Paylaşımı Duygulandırdı
NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin final kararı vermesi sevenlerini üzmüştü. Ancak dizi bütçeler nedeniyle son bölümü yayınlamadı ve ekranlara veda edemedi. Başrolleri Cemre Baysel ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı dizinin yayına başlar başlamaz bir hayran kitlesi oluşmuştu. Diziseverler son bölümün yayınlanmaması nedeniyle öfkeli.
Şimdiyse Cemre Baysel, hayat verdiği Leyla karakterine veda paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Cemre Baysel ve Alperen Duymaz ikilisi çok yakıştırılan partnerlerden olmuştu.
Dizinin finali yurt dışında yayınlanınca diziseverler kaçırmak istemedi ve finali böylelikle izlemiş oldu.
Partneri Alperen Duymaz da yanıt vermeyi es geçmedi.
