Final Yapan NOW Dizisi Leyla’nın Başrolü Cemre Baysel’den Veda Paylaşımı Duygulandırdı

Cemre Baysel de final sahnesine alıntı yaparak Twitter hesabından veda paylaşımı yaptı.

“Küçük Prens ile veda etmek istedim Leyla’ma. Sahne kayıt demeden önce rastgele bir sayfa açtım,bu paragraf çıktı. Boğazım düğüm düğüm okuyamıyorum çünkü gerçekten öyleydi :) Sizin gibi ben de orada veda ettim çünkü Leyla’ya..”