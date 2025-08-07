Leyla Feray Ayrılmıştı: Cennetin Çocukları Dizisinde İsmail Hacıoğlu’na Eşlik Edecek Yeni İsim Belli Oldu
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni sezon dizisi Cennetin Çocukları’nda cast seçimleri sürüyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizide partneri olacak isim aslında belli olmuştu. Leyla Feray, İsmail Hacıoğlu’na eşlik edecek ve Gönül karakterine hayat verecekti. Ancak senaryodaki değişim sebebiyle kadrodan ayrıldığı duyurulmuştu. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Gönül karakterini canlandıracak yeni ismi açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu, dizide Büyük İskender karakterini oynayacak.
Aşık olduğu kadın olan Gönül’ü ise Özgü Kaya canlandıracak.
