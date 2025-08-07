onedio
Leyla Feray Ayrılmıştı: Cennetin Çocukları Dizisinde İsmail Hacıoğlu’na Eşlik Edecek Yeni İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.08.2025 - 21:36

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni sezon dizisi Cennetin Çocukları’nda cast seçimleri sürüyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizide partneri olacak isim aslında belli olmuştu. Leyla Feray, İsmail Hacıoğlu’na eşlik edecek ve Gönül karakterine hayat verecekti. Ancak senaryodaki değişim sebebiyle kadrodan ayrıldığı duyurulmuştu. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Gönül karakterini canlandıracak yeni ismi açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu, dizide Büyük İskender karakterini oynayacak.

Yetenekli oyuncu ekranların sevilen isimlerinden. Kariyerindeki başarısıyla birçok proje teklifi giden Hacıoğlu yeni sezonda TRT 1 dizisiyle sevenleriyle buluşacak!

Aşık olduğu kadın olan Gönül’ü ise Özgü Kaya canlandıracak.

Güzel oyuncu Adı Efsane dizisiyle ilk kez oyunculuk deneyimi yaşamıştı. Ardından ise Üç Kız Kardeş dizisiyle adını hafızalara kazımıştı. Bu sezon TRT 1’de yayınlanmaya hazırlanan Cennetin Çocukları ile ekranlarda boy gösterecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
