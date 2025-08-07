onedio
Ayşe Tatile Çıktı Filminde Adnan Menderes’i Oynayacak Ünlü İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.08.2025 - 20:55

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümüne özel, Ayşe Tatile Çıktı filminin çekileceği duyurulmuştu. Lacivert Medya’nın imza attığı film, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını anlatacak. Ünlü isimlerin buluşacağı projede Adnan Menderes’i oynayacak oyuncu da belli oldu. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.

Gelin birlikte habere geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla, Adnan Menderes’i oynayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı olan Adnan Menderes’i oynayacak oyuncu hazırlıklara başladı. Filmin 28 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor. O dönem yaşananlar için “Ayşe tatile çıksın” sözü hafızalara kazınarak tarihe geçmişti.

Filmde başrolleri ise Emre Bey ve Almila Ada paylaşacak.

Emre Bey, idealist öğretmen Ali’ye hayat verecek. Almida Ada da Ali’nin büyük aşkı Aysel karakterini canlandıracak. Filmde vatan için verilen mücadeleyi ve aşkı bir arada izleyeceğiz.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Cahilim özür dilerim biri bana Menderesin Kıbrıs Barış Harekatıyla alakasını söyleyebilir mi ben bu isin önderi o lafın sahibi Ecevit diye biliyorum Erbakan ... Devamını Gör

Bozkurt

İslamcıların kurgusal politik tarihinde Menderes'in rolü bambaşka olabilir. Hatta operasyon emrini bizzat Menderes bile vermiş olabilir. Bilemeyiz.