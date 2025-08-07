Ayşe Tatile Çıktı Filminde Adnan Menderes’i Oynayacak Ünlü İsim Belli Oldu
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümüne özel, Ayşe Tatile Çıktı filminin çekileceği duyurulmuştu. Lacivert Medya’nın imza attığı film, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını anlatacak. Ünlü isimlerin buluşacağı projede Adnan Menderes’i oynayacak oyuncu da belli oldu. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla, Adnan Menderes’i oynayacak.
Filmde başrolleri ise Emre Bey ve Almila Ada paylaşacak.
Cahilim özür dilerim biri bana Menderesin Kıbrıs Barış Harekatıyla alakasını söyleyebilir mi ben bu isin önderi o lafın sahibi Ecevit diye biliyorum Erbakan ... Devamını Gör
İslamcıların kurgusal politik tarihinde Menderes'in rolü bambaşka olabilir. Hatta operasyon emrini bizzat Menderes bile vermiş olabilir. Bilemeyiz.