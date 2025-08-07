Aslıhan Malbora İlk Kez Tiyatro Sahnesine Çıkacak! Eşyanın Tabiatı Oyununun Hazırlıkları Başladı
Dizi projeleriyle izlediğimiz ve tanıdığımız Aslıhan Malbora, kariyerinde bir ilke imza atıyor. Güzel oyuncu ilk olarak 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisiyle ekranlara çıkmıştı. Ardından ise başka projelerde de yer alarak ününe ün kattı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aslıhan Malbora tiyatro oyunu hazırlığında. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Üç Kuruş dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslıhan Malbora da tiyatroya adım atan isimlerden biri olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın