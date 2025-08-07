Aslıhan Malbora İlk Kez Tiyatro Sahnesine Çıkacak! Eşyanın Tabiatı Oyununun Hazırlıkları Başladı

Dizi projeleriyle izlediğimiz ve tanıdığımız Aslıhan Malbora, kariyerinde bir ilke imza atıyor. Güzel oyuncu ilk olarak 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisiyle ekranlara çıkmıştı. Ardından ise başka projelerde de yer alarak ününe ün kattı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aslıhan Malbora tiyatro oyunu hazırlığında. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş