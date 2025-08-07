onedio
Aslıhan Malbora İlk Kez Tiyatro Sahnesine Çıkacak! Eşyanın Tabiatı Oyununun Hazırlıkları Başladı

Elif Sude Yenidoğan
07.08.2025 - 18:13

Dizi projeleriyle izlediğimiz ve tanıdığımız Aslıhan Malbora, kariyerinde bir ilke imza atıyor. Güzel oyuncu ilk olarak 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisiyle ekranlara çıkmıştı. Ardından ise başka projelerde de yer alarak ününe ün kattı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aslıhan Malbora tiyatro oyunu hazırlığında. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Özellikle Üç Kuruş dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Hem TV, hem dijital, hem de sinema projelerinde adını gördüğümüz güzel oyuncu şimdiyse tiyatro oyununda yer almaya hazırlanıyor. Birçok dizi film oyuncusunu kariyerinin ilerlemesiyle birlikte tiyatroya adım attığını görüyoruz.

Aslıhan Malbora da tiyatroya adım atan isimlerden biri olacak.

Yer alacağı oyunun adı Eşyanın Tabiatı. Oyunu Ferhat Ergün yazıyor. Aslıhan Malbora’ya oyunda eşlik eden isim ise Mert Turak olacak.

