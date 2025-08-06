Aşk İddialarının Ardından Film Haberi Geldi: Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Başrolü Paylaşacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Bir süredir ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve şarkıcı Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları gündemden düşmüyor. İkili, bir film projesinde buluşacaklarını söylese de birkaç kez birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları artmıştı. Ancak sonunda film projesiyle ilgili detaylar da belli oldu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, Günaydın Aşkım adlı filmde partner olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bir süredir Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasında aşk iddiaları çalkalanıyor.
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Sonunda filmle ilgili haber de geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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