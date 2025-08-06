Aşk İddialarının Ardından Film Haberi Geldi: Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Başrolü Paylaşacak!

Bir süredir ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve şarkıcı Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları gündemden düşmüyor. İkili, bir film projesinde buluşacaklarını söylese de birkaç kez birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları artmıştı. Ancak sonunda film projesiyle ilgili detaylar da belli oldu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, Günaydın Aşkım adlı filmde partner olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş