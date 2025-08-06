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Aşk İddialarının Ardından Film Haberi Geldi: Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Başrolü Paylaşacak!

Aşk İddialarının Ardından Film Haberi Geldi: Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Başrolü Paylaşacak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 16:18

Bir süredir ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve şarkıcı Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları gündemden düşmüyor. İkili, bir film projesinde buluşacaklarını söylese de birkaç kez birlikte görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları artmıştı. Ancak sonunda film projesiyle ilgili detaylar da belli oldu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, Günaydın Aşkım adlı filmde partner olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Bir süredir Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasında aşk iddiaları çalkalanıyor.

Bir süredir Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasında aşk iddiaları çalkalanıyor.

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sonlandıran Gökhan Özoğuz'un adı, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı. Her ne kadar bu iddiaları ikili yalanlasa da son olarak Londra'da birlikte görüntülenmişlerdi. Ancak ikili her fırsatta bir araya gelişlerinin nedenlerinin film projesi olduğunu açıklamıştı.

Detaylar:

Sonunda filmle ilgili haber de geldi!

Sonunda filmle ilgili haber de geldi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği 'Günaydın Aşkım' filminde Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Gökhan Özoğuz oldu. Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazdığı “Günaydın Aşkım” filminde Dila ve Serkan çiftinin hikayesi anlatılacak. Farah Zeynep Abdullah'ın hikayeyi yazarken yüzünü değiştirmek zorunda kalan bir kadının yaşadığı olayı anlatan gazete haberinden esinlendiği de Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alıyor. Filmin hazırlıkları sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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