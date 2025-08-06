Son Yıllarda Yayınlanmış İzleyenleri Etkisi Altına Alan Birbirinden Güzel 15 Güney Kore Filmi

Son yıllarda dünya sinemasında adından sıkça söz ettiren Güney Kore, güçlü hikâyeleri, özgün anlatım dili ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Polisiye ve dram türündeki başarısının yanı sıra romantizmden bilim kurguya, kara mizahtan tarihi epiklere kadar geniş bir yelpazede iz bırakmayı başarıyor. Her sahnesinde izleyiciyi düşündüren, şaşırtan ya da duygulandıran bu filmler; hem sinema tutkunlarının hem de yeni keşifler arayan izleyicilerin favorisi hâline geliyor. Eğer siz de farklı tatlar arıyorsanız, bu liste tam size göre. Güney Kore sinemasının son yıllarda yayınlanmış, çoğu az bilinen en çarpıcı örneklerini bir araya getirdiğimiz bu listede, her film izleyenleri kendi evrenine davet ediyor.