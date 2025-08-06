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Son Yıllarda Yayınlanmış İzleyenleri Etkisi Altına Alan Birbirinden Güzel 15 Güney Kore Filmi

Son Yıllarda Yayınlanmış İzleyenleri Etkisi Altına Alan Birbirinden Güzel 15 Güney Kore Filmi

film Güney Kore
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 08:01

Son yıllarda dünya sinemasında adından sıkça söz ettiren Güney Kore, güçlü hikâyeleri, özgün anlatım dili ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Polisiye ve dram türündeki başarısının yanı sıra romantizmden bilim kurguya, kara mizahtan tarihi epiklere kadar geniş bir yelpazede iz bırakmayı başarıyor. Her sahnesinde izleyiciyi düşündüren, şaşırtan ya da duygulandıran bu filmler; hem sinema tutkunlarının hem de yeni keşifler arayan izleyicilerin favorisi hâline geliyor. Eğer siz de farklı tatlar arıyorsanız, bu liste tam size göre. Güney Kore sinemasının son yıllarda yayınlanmış, çoğu az bilinen en çarpıcı örneklerini bir araya getirdiğimiz bu listede, her film izleyenleri kendi evrenine davet ediyor.

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1. Minari (2020)

1. Minari (2020)

Koreli bir ailenin 1980’lerde Arkansas kırsalında “Amerikan Rüyası”nı kurma çabasını anlatıyor. Küçük çiftlikte büyüyen çocukların anneanneyle kurduğu bağlar duygusal bir derinlik katıyor. Göçmenlik, aidiyet ve aile temalarını içtenlikle işliyor. Sundance Film Festivali’nde Grand Jury ve Seyirci ödülleri kazandı. Aile draması olmasına rağmen sıcak ve umut verici bir hikâye sunuyor.

2. Decision to Leave (2022)

2. Decision to Leave (2022)

Park Chan-wook’un yönettiği film, bir dağda ölü bulunan adamın soruşturmasını yapan dedektif ile genç dul eş arasındaki karmaşık ilişkiyi konu alıyor. Cinayet gizemiyle romantizmi harmanlayan türlerarası anlatısı dikkat çekiyor. Dedektifin profesyonel ve duygusal çatışmaları bütün film boyunca gerilim oluşturuyor. Görsel estetik ve yönetmenin tarzı filmde öne çıkıyor. Karnaval ödüllerinden biri Cannes’da kazanıldı.

3. Broker (2022)

3. Broker (2022)

Hirokazu Kore‑eda’nın yönettiği bu duygusal dramada, bebek takası yapan gizli bir çeteyi takip ediyoruz. Song Kang‑ho başrolde, insanlık, suç ve vicdan gibi temaları çarpıcı biçimde ele alıyor. Cannes Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü kazandı, Song Kang-ho en iyi erkek oyuncu seçildi. Film, beklenmedik olaylar ve sıcak ilişkilerle izleyiciyi derinden etkiliyor. Samimiyet ve dramatik denge film boyunca korunmuş.

4. Emergency Declaration (2021)

4. Emergency Declaration (2021)

Han Jae-rim’in felaket-gerilim türündeki bu filmi, büyük bir uçakta yaşanan terör saldırısı ve yolcuların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Ünlü oyuncular Song Kang‑ho, Lee Byung‑hun ve Jeon Do‑yeon yer alıyor. Gerçekçi aksiyon sahneleri ve dramatik hava ile dikkat çekiyor. Cannes’da gösterildikten sonra Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Gerilim ve duygusallık filmin temposuyla dengelenmiş.

5. Space Sweepers (2021)

5. Space Sweepers (2021)

2092 yılında geçen bu bilim kurguda, uzay çöpçüleri beklenmedik bir android çocuk bulur. Başlangıçta fırsat olarak gördükleri bu robot, zamanla bir aile gibi bağ kurmalarına neden olur. Güney Kore’nin ilk uzay destanı olarak tanındı. Teknoloji, sınıf ayrımı ve insanlık temalarını eğlenceli biçimde ele alıyor. Netflix üzerinden dünya çapında izlendi.

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6. Kill Boksoon (2023)

6. Kill Boksoon (2023)

Gil Bok‑soon, profesyonel bir suikastçı ve tek başına çocuk büyüten bir annedir. İş ve aile yaşantısını dengede tutmaya çalışırken ikili bir hayat sürer. Görevleri sırasında duygusal ve aksiyon dolu sahnelerle sınanır. Film, güçlü kadın karakter teması ve sıradışı konusu ile öne çıkıyor. Netflix orijinalliği olarak dünya çapında yayıldı.

7. Switch (2023)

7. Switch (2023)

Bir oyuncu ve menajeri, gizemli bir taksi sonrası yer değiştirir ve kimliklerini kaybeder. Absürt ve mizahi durumların ortaya çıktığı bir komedi/durum filmi. Park Kang kavramı üzerinden, ünlülerin özel yaşamlarına ironik bir bakış sunuyor. Kwon Sang Woo ile Oh Jung Se başarılı performanslar sergiliyor.

8. The Roundup: No Way Out (2023)

8. The Roundup: No Way Out (2023)

Dedektif Ma Seok‑Do, önceki filmlerdeki suçla mücadele geçmişinden sonra büyük bir operasyon için geri döner. Japon suç örgütüne karşı verdiği mücadele yüksek tempolu aksiyon ve esprilerle ilerliyor. Ma Dong-seok’ın liderliğindeki kadro güçlü performans sergiliyor. Film Güney Kore’de gişe rekorları kırdı. Aksiyon-komedi dengesiyle izleyiciyi etkilemeyi başardı.

9. The Call (2020)

9. The Call (2020)

Geçmişle günümüz arasında telefon hattıyla iletişim kuran iki kadın, geçmişi değiştirmeye çalışır. Bu müdahaleler beklenmedik sonuçlara yol açar. Gerilim dozu yüksek, sürprizlerle dolu bir hikâye. Zaman yolculuğu motifleri zekice kurguya dönüştürülmüş. Psikolojik etkiler film boyunca izleyiciyi meşgul ediyor.

10. Past Lives (2023)

10. Past Lives (2023)

Celine Song tarafından yazılıp yönetilen bu romantik dram, çocukluk arkadaşlarının yıllar sonra tekrar buluşmasını anlatıyor. 24 yıllık zaman diliminde aşk, ayrılık ve zamanın değişen etkileri ele alınıyor. Film Sundance’te prömiyer yaptı ve Golden Globe ile Oscar’da adaylık aldı. Duygusal incelik ve karakter derinliği seyirciyi büyülüyor. Güney Kore ve ABD ortak yapımı, küresel izleyiciye ulaşmış bir yapım.

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11. Time to Hunt (2020)

11. Time to Hunt (2020)

Distopik bir gelecekte genç bir çete büyük bir soygun planlar ama peşlerine acımasız bir tetikçi düşer. Gerilim, suç ve aksiyon harmanlanmış atmosferik bir film. Çevresel çöküş temaları, insanlar arası güveni test ediyor. Netflix orijinalliği olarak öne çıkıyor. Sinematografisi ve karanlık tonu ile dikkat çekiyor.

12. Sleep (2023)

12. Sleep (2023)

Reddit kullanıcılarının “Parasite kadar iyi” olarak tanımladığı sürreal gerilim filmi. Uyku sırasında sergilenen korkutucu olaylar, izleyeni rahatsız edecek kadar güçlü. Psikolojik korku unsurları ön planda. Sabit bir mekânda geçen hikâye minimalizm ile etkileyici bir korku atmosferi oluşturuyor. İzleyiciler arasında tartışmalı ama etkileyici bulundu.

13. Exhuma (2024)

13. Exhuma (2024)

ABD’de yaşayan zengin bir ailede süregelen doğaüstü olaylar, Koreli şamanlar tarafından araştırılır. Mezarlardan izinsiz çıkarma sonucu kötü bir ruh serbest kalır. Gerilim, korku ve mistik motifleri harmanlayan bir kurgu. Geleneksel Kore spiritüel ritüelleri modern sinema içinde yeniden canlandırıyor. Atmosferik anlatımıyla korku severler arasında beğeni topladı.

14. Dog Days (2024)

14. Dog Days (2024)

Bir veteriner hastanesinde kesişen farklı insanların köpekler aracılığıyla duygusal bağ kurmasını anlatan sıcak bir drama. İnsan ve hayvan ilişkileri merkezde. Empati ve şifayı vurgulayan, duygusal açıdan rahatlatıcı bir yapım. İzleyiciye dokunduran narin öyküler içeriyor. Küçük ama etkileyici anlara odaklanıyor.

15. Troll Factory (2024)

15. Troll Factory (2024)

Bir haber muhabiri, internet manipülasyonunu araştırırken ‘troll çiftliği’ denen yapay sosyal medya ağlarını deşifre eder. Medya etik, manipülasyon ve güç dinamiklerini eleştirel olarak ele alıyor. Gerçekçi anlatım, modern dijital dünyaya sert bir bakış sunuyor. Sosyal medya çağında haberciliğin zorluklarını yansıtıyor. İzleyiciyi düşündüren bir teknoloji-gerilim filmi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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