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Görüntüler Sızdı: Can Dostum Filminin Setinden Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in İlk Görüntüleri Geldi

Görüntüler Sızdı: Can Dostum Filminin Setinden Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in İlk Görüntüleri Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 14:56

2011 yapımı efsanevi Fransız filmi Can Dostum, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'le Türkiye'ye uyarlanıyor. Heyecan uyandıran filmin çekimleri başladı. Heyecan verici projenin Bebek Parkı'nda başlayan çekimlerinden ilk görüntüler geldi. Haluk Bilginer'i tekerlekli sandalyede görenlerin şaşkın bakışların dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Habertürk - Ferit Tuğluk

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Fransız yapımı Can Dostum filminin Türkiye'ye uyarlanması büyük heyecan yaratmıştı.

Fransız yapımı Can Dostum filminin Türkiye'ye uyarlanması büyük heyecan yaratmıştı.

Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Bige Önal'ın rol alacağı filmin çekimlerine sonunda başlandı! Haluk Bilginer, kaza sonrası boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam olan “Refik” karakterine hayat verirken, Feyyaz Yiğit ise bu adamın bakımını üstlenen, eğlenceli ve dobra bir karakter olan “Ferruh” rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Heyecanla beklenen dizinin çekimleri başladı. Bebek Parkı'nda yapılan çekimlerden ilk görüntüler geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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