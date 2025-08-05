Görüntüler Sızdı: Can Dostum Filminin Setinden Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in İlk Görüntüleri Geldi
2011 yapımı efsanevi Fransız filmi Can Dostum, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'le Türkiye'ye uyarlanıyor. Heyecan uyandıran filmin çekimleri başladı. Heyecan verici projenin Bebek Parkı'nda başlayan çekimlerinden ilk görüntüler geldi. Haluk Bilginer'i tekerlekli sandalyede görenlerin şaşkın bakışların dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Habertürk - Ferit Tuğluk
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Fransız yapımı Can Dostum filminin Türkiye'ye uyarlanması büyük heyecan yaratmıştı.
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Heyecanla beklenen dizinin çekimleri başladı. Bebek Parkı'nda yapılan çekimlerden ilk görüntüler geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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