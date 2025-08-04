Müslüm, Göze Göz, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: 8 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Tess ve Anna, yıllar sonra yine beden değiştirme mucizesine yakalanıyor; Anna ise kendi kızı ve üvey kızıyla tek bir aile olma çabasında.. Beklenmedik sürprizler hayatlarını altüst ediyor, birbirlerini daha iyi anlamalarına neden oluyor. Zamanın geçmesiyle annelik ve gençlik rolleri tersine dönüyor. Mizah ve duygusallık iç içe geçiyor, karakterler büyüyor. Özünde, geçmişle başa çıkmanın içten çatışması üzerine. Final sahneleri, ikinci bir “çılgın cuma” gibi kalıyor.