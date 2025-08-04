Müslüm, Göze Göz, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: 8 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?
Sinemaseverler, sizler için 8 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmleri derledik. Son zamanlarda vizyona eski filmler de sıklıkla giriyor. Bu hafta da hem yeniler hem eskiler derken sinemaseverleri mutlu edecek filmler vizyona girecek! Gelin neler varmış birlikte bakalım!
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Silahlar
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Kulyas 2: Zikr-i Ayin
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5
Müslüm
Daha Çılgın Cuma
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Düğün Dernek
Göze Göz
Dört Kadın Bir Yalan
Duvara Karşı
Kayıp Detaylar
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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