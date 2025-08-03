Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman? Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?
Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı Modern Kadın dizisi, GAİN ekranlarında seyirci karşısına çıktı. 20 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümleri, her hafta yayınlanıyor. Modern Kadın, plaza yaşantısını ve bakar bir kadının yaşantısını hem komik hem de gerçekçi bir dille anlatıyor. Modern Kadın dizisinden bazı kesitler ise sosyal medyada gündem oldu.
Peki Modern Kadın dizisinin yeni bölümleri ne zaman çıkıyor?
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Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman?
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Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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