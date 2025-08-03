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Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman? Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman? Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 15:47

Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı Modern Kadın dizisi, GAİN ekranlarında seyirci karşısına çıktı. 20 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümleri, her hafta yayınlanıyor. Modern Kadın, plaza yaşantısını ve bakar bir kadının yaşantısını hem komik hem de gerçekçi bir dille anlatıyor. Modern Kadın dizisinden bazı kesitler ise sosyal medyada gündem oldu. 

Peki Modern Kadın dizisinin yeni bölümleri ne zaman çıkıyor?

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Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman?

Modern Kadın 8.Bölüm Ne Zaman?

Modern Kadın dizisi 8.bölümü yayınlandı. Modern Kadın son bölümü 1 Ağustos Cuma günü ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümü de bir hafta sonraki Cuma gününde yayınlanacak.

Modern Kadın 9. Bölüm Ne Zaman?

Modern Kadın 9. bölüm bir hafta sonra yani 8 Ağustos'ta yayınlanacak.

Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Modern Kadın Yeni Bölümleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

Modern Kadın dizisinin yeni bölümleri her Cuma GAIN ekranlarında yayınlanıyor. Bölüm süreleri değişkenlik gösteren Modern Kadın dizisinin ortalam bir bölümü ise 25 dakika.

Modern Kadın Kaç Bölüm?

Modern Kadın dizisi şimdilik 1 sezon ve 10 bölüm olmak üzere planlandı. Dizinin son iki bölümü de yayınlandıktan sonra bu sezon sona erecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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