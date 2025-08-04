The Office Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

The Office dizisinin başrolünde, Dunder Mifflin Scranton şubesinin müdürü Michael Scott karakterini canlandıran Steve Carell yer alır. Michael, ne kadar iyi niyetli olsa da çoğu zaman uygunsuz şakaları ve garip yönetim tarzıyla ofiste karmaşa yaratır. John Krasinski, kameraya sık sık bakarak düşüncelerini paylaşan zeki ve alaycı satış temsilcisi Jim Halpert rolündedir. Jenna Fischer, Jim’in aşık olduğu resepsiyonist Pam Beesly karakterine hayat verir. Rainn Wilson ise disiplinli, rekabetçi ve tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Dwight Schrute karakterini canlandırır. Kadroda ayrıca B.J. Novak (Ryan Howard), Mindy Kaling (Kelly Kapoor), Ellie Kemper (Erin Hannon), Ed Helms (Andy Bernard), Brian Baumgartner (Kevin Malone), Angela Kinsey (Angela Martin), Oscar Nuñez (Oscar Martinez) ve daha birçok karakter yer alır. The Office dizisinde her bir çalışan, ofis ortamında farklı kişilikleri ve hikâyeleriyle öne çıkar.