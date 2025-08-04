The Good Place Konusu Nedir? The Good Place Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

The Good Place dizisinin başrolünde Kristen Bell yer alır ve Eleanor Shellstrop karakterini canlandırır. Eleanor, dünyadayken pek de iyi biri olmayan ama “iyi yer”e yanlışlıkla gönderilen bir kadındır. Ona bu yeni hayatta rehberlik eden Michael karakterine ise Ted Danson hayat verir; Michael, bu evrenin mimarıdır ve sistemi yöneten ilginç bir varlıktır. William Jackson Harper, felsefe profesörü ve ahlaki ikilemler konusunda oldukça idealist olan Chidi Anagonye’yi canlandırır. Jameela Jamil, İngiliz sosyetesi ve aktivist bir karakter olan Tahani Al-Jamil rolündedir. Manny Jacinto ise saf ve neşeli yapısıyla dikkat çeken Jason Mendoza karakterini oynar. Son olarak D’Arcy Carden, hem yardımcı hem yapay zekâ görevi gören Janet karakterine hayat verir.