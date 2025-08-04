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The Good Place Konusu Nedir? The Good Place Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

The Good Place Konusu Nedir? The Good Place Oyuncu Kadrosu ve Tüm Merak Edilenler

Netflix
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 10:30

İyilik, kötülük, ahlak ve ölümden sonraki yaşam… The Good Place, tüm bu kavramları hem düşündüren hem de bolca güldüren bir anlatımla ekrana taşıyor. Alışılmışın dışında bir cennet-cehennem sistemiyle dikkat çeken dizi, mizahı felsefeyle harmanlamasıyla fark yaratıyor. Peki The Good Place tam olarak neyi anlatıyor, kimler rol alıyor, neden bu kadar çok konuşuluyor? Tüm detayları birlikte inceliyoruz.

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The Good Place Konusu

The Good Place Konusu

The Good Place, ölümden sonra kendini “iyi insanların gittiği” hayali bir yerde bulan Eleanor Shellstrop’un hikâyesini anlatır. Eleanor, buraya yanlışlıkla geldiğini fark edince, aslında iyi biri olmadığı halde bu sistemde kalabilmek için “iyi insan” olmayı öğrenmeye çalışır. Dizi, ahlaki felsefe, etik kuramlar ve doğru–yanlış kavramlarını eğlenceli bir dille işlerken; karakterlerin kendi içsel dönüşümlerine odaklanır. Cennet ve cehennemi temsil eden bu sistem, her sezon ilerledikçe beklenmedik sürprizlerle dönüşür ve izleyiciye düşündürücü ama aynı zamanda komik bir anlatı sunar.

The Good Place Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Good Place Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

The Good Place dizisinin başrolünde Kristen Bell yer alır ve Eleanor Shellstrop karakterini canlandırır. Eleanor, dünyadayken pek de iyi biri olmayan ama “iyi yer”e yanlışlıkla gönderilen bir kadındır. Ona bu yeni hayatta rehberlik eden Michael karakterine ise Ted Danson hayat verir; Michael, bu evrenin mimarıdır ve sistemi yöneten ilginç bir varlıktır. William Jackson Harper, felsefe profesörü ve ahlaki ikilemler konusunda oldukça idealist olan Chidi Anagonye’yi canlandırır. Jameela Jamil, İngiliz sosyetesi ve aktivist bir karakter olan Tahani Al-Jamil rolündedir. Manny Jacinto ise saf ve neşeli yapısıyla dikkat çeken Jason Mendoza karakterini oynar. Son olarak D’Arcy Carden, hem yardımcı hem yapay zekâ görevi gören Janet karakterine hayat verir.

The Good Place Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

The Good Place Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

The Good Place, dört sezon boyunca toplam 53 bölüm (dört sezon: 13 + 13 + 13 + 14) şeklinde yayımlanmıştır.

The Good Place Yeni Sezon

The Good Place dizisinin 5. sezonu kesinlikle planlanmamaktadır. NBC, 2019 yılında diziyi dördüncü sezon yayın kurulumunun ardından sonlandıracağını duyurmuştu; yapımcı Michael Schur, dizinin dört sezonda tamamlanmasının en doğru karar olduğunu ifade etti

The Good Place Dizisini Nereden İzlerim?

The Good Place Dizisini Nereden İzlerim?

The Good Place dizisini Netflix platformu üzerinden izleyebilirsin. Ayrıca dizi Amazon Prime ve Apple TV'de de bulunuyor..

The Good Place Benzeri Diziler

The Good Place Benzeri Diziler

The Good Place evrenine doymadıysan, beğenebileceğin diziler: Upload, Russian Doll, Dead Like Me, After Life, Forever, Pushing Daisies, Being Erica, Crazy Ex-Girlfriend, Maniac.

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