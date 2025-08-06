Game of Thrones Hakkında Linç Edilebileceği Fikirlerini Söyleyip Dumura Uğratan Kullanıcılar
2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones'ı yayınlandığı dönem takip edenlerdenseniz, sabah uyanır uyanmaz spoiler yememek için sosyal medyaya girmeden bölümü izlemek ne demek, iyi bilirsiniz. Her ne kadar zaman hızlı geçse de Game of Thrones etkisi elbette bitmedi. Böylesine büyük bir etki nasıl bitebilir ki? Hala diziyi izleyenler için favori yapımlarında ilk 3 sırada yer alan Game of Thrones, elbette zaman zaman üstüne konuştuğumuz konulardan biri oluyor. Bu kez de @Gandalf_1907 adlı X kullanıcısı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek düşünceleri sordu. Bakalım ortaya nasıl cevaplar çıkmış?
Not: Diziyi izlemeyen varsa lütfen pistin dışına alalım çünkü spoiler yemenizi istemeyiz...
Gelmiş geçmiş en muhteşem yapımlardan biri olan Game of Thrones'un finalinin üstünden tam 6 yıl geçti.
@Gandalf_1907 adlı kullanıcı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.
Theon Greyjoy başlarda pek öyle gelmemişti...
Yani aslında tartışmaya açık bir konu ama eğlenceli olduğu ortada.
Tamam zaman zaman çok sinir bozucuydu ama bu biraz ağır olmuş.
Çok haklı!
Gerçekten bu aşk bana da hiç geçmedi.
Ay o zaman ne yapardık? 🥹
Abartmasak mı?
Maalesef bazı noktalarına hak vermek zorunda kalsam da Jon'uma kıyamam.
Haklısın.
Stannis'le ilgili hislerimi yazmak istemiyorum.
Nasıl bu kadar kolay harcadınız? 🥲
Daenerys için söylediklerine katılıyorum ben maalesef. Güçlü bir kadın figürün sonunda aşka yenik düşürülmesi pek hoş olmadı.
Buyurun sohbete.
Gerçekten Jon sen niye gittin ya?
Gidip ağlayacağım şimdi.
Kalbim kırıldı
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