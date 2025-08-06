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Game of Thrones Hakkında Linç Edilebileceği Fikirlerini Söyleyip Dumura Uğratan Kullanıcılar

Game of Thrones Hakkında Linç Edilebileceği Fikirlerini Söyleyip Dumura Uğratan Kullanıcılar

Game of Thrones
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 15:33

2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones'ı yayınlandığı dönem takip edenlerdenseniz, sabah uyanır uyanmaz spoiler yememek için sosyal medyaya girmeden bölümü izlemek ne demek, iyi bilirsiniz. Her ne kadar zaman hızlı geçse de Game of Thrones etkisi elbette bitmedi. Böylesine büyük bir etki nasıl bitebilir ki? Hala diziyi izleyenler için favori yapımlarında ilk 3 sırada yer alan Game of Thrones, elbette zaman zaman üstüne konuştuğumuz konulardan biri oluyor. Bu kez de @Gandalf_1907 adlı X kullanıcısı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek düşünceleri sordu. Bakalım ortaya nasıl cevaplar çıkmış?

Not: Diziyi izlemeyen varsa lütfen pistin dışına alalım çünkü spoiler yemenizi istemeyiz...

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Gelmiş geçmiş en muhteşem yapımlardan biri olan Game of Thrones'un finalinin üstünden tam 6 yıl geçti.

Gelmiş geçmiş en muhteşem yapımlardan biri olan Game of Thrones'un finalinin üstünden tam 6 yıl geçti.

8 sezon boyunca büyük bir heyecan ve ilgiyle izlediğimiz Game of Thrones hala sık sık gündemimizde yer alıyor. Pek çoğumuz için en iyi diziler arasında ilk 3'te yer alan Game of Thrones, bu kez de bir X kullanıcısının sorusuyla gündem oldu.

@Gandalf_1907 adlı kullanıcı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.

@Gandalf_1907 adlı kullanıcı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.
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Ortaya birbirinden ilginç ve tartışmaya açık fikirler çıktı. Gelin birlikte bakalım!

Theon Greyjoy başlarda pek öyle gelmemişti...

Theon Greyjoy başlarda pek öyle gelmemişti...
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Yani aslında tartışmaya açık bir konu ama eğlenceli olduğu ortada.

Yani aslında tartışmaya açık bir konu ama eğlenceli olduğu ortada.
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Tamam zaman zaman çok sinir bozucuydu ama bu biraz ağır olmuş.

Tamam zaman zaman çok sinir bozucuydu ama bu biraz ağır olmuş.
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Çok haklı!

Çok haklı!
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Gerçekten bu aşk bana da hiç geçmedi.

Gerçekten bu aşk bana da hiç geçmedi.
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Ay o zaman ne yapardık? 🥹

Ay o zaman ne yapardık? 🥹
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Abartmasak mı?

Abartmasak mı?
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Maalesef bazı noktalarına hak vermek zorunda kalsam da Jon'uma kıyamam.

Maalesef bazı noktalarına hak vermek zorunda kalsam da Jon'uma kıyamam.
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Haklısın.

Haklısın.
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Stannis'le ilgili hislerimi yazmak istemiyorum.

Stannis'le ilgili hislerimi yazmak istemiyorum.
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Nasıl bu kadar kolay harcadınız? 🥲

Nasıl bu kadar kolay harcadınız? 🥲
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Daenerys için söylediklerine katılıyorum ben maalesef. Güçlü bir kadın figürün sonunda aşka yenik düşürülmesi pek hoş olmadı.

Daenerys için söylediklerine katılıyorum ben maalesef. Güçlü bir kadın figürün sonunda aşka yenik düşürülmesi pek hoş olmadı.
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Buyurun sohbete.

Buyurun sohbete.
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Gerçekten Jon sen niye gittin ya?

Gerçekten Jon sen niye gittin ya?
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Gidip ağlayacağım şimdi.

Gidip ağlayacağım şimdi.
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Kalbim kırıldı

Kalbim kırıldı
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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