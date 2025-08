Game of Thrones Hakkında Linç Edilebileceği Fikirlerini Söyleyip Dumura Uğratan Kullanıcılar

2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones'ı yayınlandığı dönem takip edenlerdenseniz, sabah uyanır uyanmaz spoiler yememek için sosyal medyaya girmeden bölümü izlemek ne demek, iyi bilirsiniz. Her ne kadar zaman hızlı geçse de Game of Thrones etkisi elbette bitmedi. Böylesine büyük bir etki nasıl bitebilir ki? Hala diziyi izleyenler için favori yapımlarında ilk 3 sırada yer alan Game of Thrones, elbette zaman zaman üstüne konuştuğumuz konulardan biri oluyor. Bu kez de @Gandalf_1907 adlı X kullanıcısı Game of Thrones hakkında linç edilebilecek düşünceleri sordu. Bakalım ortaya nasıl cevaplar çıkmış?

Not: Diziyi izlemeyen varsa lütfen pistin dışına alalım çünkü spoiler yemenizi istemeyiz...