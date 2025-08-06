İrem Sak'ın Dizisi Modern Kadın'ın Senelerce Yayın Platformu Bulamaması X Ahalisini Ayağa Kaldırdı
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın o kadar ilgi gördü ve beğeni topladı ki son zamanlarda pek çok kişinin dilinde yer alıyor bu proje. Ancak dikkatli bir izleyici ve takipçi, Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de yaptığı bir paylaşımı ortaya çıkararak bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. Çekimleri yaklaşık 3,5 yıl önce tamamlanan dizi meğer kendine bir yayın platformu bulamadığı için bunca zamandır erteleniyormuş! Bu bilgi de izleyenleri şoke etti ve X ahalisi soluğu yorumlarda aldı.
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İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın büyük ilgi gördü.
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Ancak X'te @bosverelimbunu adlı kullanıcı, dizide rol alan Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de çekimlerin başladığına dair paylaşımını gün yüzüne çıkardı.
Açıklamasını tekrar hatırlayalım:
Bir gerçek böyle gündem olunca izleyiciler de tepkisiz kalmadı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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