onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İrem Sak'ın Dizisi Modern Kadın'ın Senelerce Yayın Platformu Bulamaması X Ahalisini Ayağa Kaldırdı

İrem Sak'ın Dizisi Modern Kadın'ın Senelerce Yayın Platformu Bulamaması X Ahalisini Ayağa Kaldırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 09:10

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın o kadar ilgi gördü ve beğeni topladı ki son zamanlarda pek çok kişinin dilinde yer alıyor bu proje. Ancak dikkatli bir izleyici ve takipçi, Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de yaptığı bir paylaşımı ortaya çıkararak bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. Çekimleri yaklaşık 3,5 yıl önce tamamlanan dizi meğer kendine bir yayın platformu bulamadığı için bunca zamandır erteleniyormuş! Bu bilgi de izleyenleri şoke etti ve X ahalisi soluğu yorumlarda aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın büyük ilgi gördü.

İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın büyük ilgi gördü.

Beyaz yaka bir kadın çalışanın yaşadıklarını da gözler önüne seren Pınar, geleneksel bir aileden gelen ve İstanbul'da ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın. Terfi ve aşkı aynı anda dileyen Pınar'ın yaşadıklarıyla ele alınan hikaye o kadar sevildi ki izleyen herkes diziyi mutlaka bir başkasına önermeye başladı.

Ancak X'te @bosverelimbunu adlı kullanıcı, dizide rol alan Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de çekimlerin başladığına dair paylaşımını gün yüzüne çıkardı.

Ancak X'te @bosverelimbunu adlı kullanıcı, dizide rol alan Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de çekimlerin başladığına dair paylaşımını gün yüzüne çıkardı.

Tam da 'Ne oldu da dizi yayınlanmadı?' diye düşünürken karşımıza İbrahim Selim'e konuk olan İrem Sak'ın konu ile ilgili açıklaması çıktı. İrem Sak, çekimleri 3,5 sene önce biten dizisinin bir türlü yayınlanmamasından ve bir an önce yayınlanmasını geçmiş doğum gününde dilediğinden bahsediyordu.

Açıklamasını tekrar hatırlayalım:

Bir gerçek böyle gündem olunca izleyiciler de tepkisiz kalmadı:

Bir gerçek böyle gündem olunca izleyiciler de tepkisiz kalmadı:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın