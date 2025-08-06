İrem Sak'ın Dizisi Modern Kadın'ın Senelerce Yayın Platformu Bulamaması X Ahalisini Ayağa Kaldırdı

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın yazıp başrolünde oynadığı Modern Kadın o kadar ilgi gördü ve beğeni topladı ki son zamanlarda pek çok kişinin dilinde yer alıyor bu proje. Ancak dikkatli bir izleyici ve takipçi, Özgür Çevik'in 5 Ekim 2021'de yaptığı bir paylaşımı ortaya çıkararak bir gerçeği de gözler önüne sermiş oldu. Çekimleri yaklaşık 3,5 yıl önce tamamlanan dizi meğer kendine bir yayın platformu bulamadığı için bunca zamandır erteleniyormuş! Bu bilgi de izleyenleri şoke etti ve X ahalisi soluğu yorumlarda aldı.