TRT 1’in Meşhur Dizisi Gönül Dağı’nda Yönetmen Değişikliğine Gidildi
5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı, reytinglerde de başarısını ispatlayanlardan. Şimdiyse yeni sezon başlamadan bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş dizide yönetmen değişikliği yapıldığını aktardı.
Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi cumartesi gününün favorilerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezon çekimlerinin 20 Ağustos tarihinde başlayacağı planlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın