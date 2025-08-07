onedio
TRT 1’in Meşhur Dizisi Gönül Dağı’nda Yönetmen Değişikliğine Gidildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.08.2025 - 18:53

5 sezondur izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı, reytinglerde de başarısını ispatlayanlardan. Şimdiyse yeni sezon başlamadan bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş dizide yönetmen değişikliği yapıldığını aktardı. 

Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi cumartesi gününün favorilerinden.

5. sezonuyla ekranlara ara veren dizi şimdilerde yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Berk Atan’ın başrolünde olduğu dizide yönetmen değişikliği yapıldı.

Yeni sezon çekimlerinin 20 Ağustos tarihinde başlayacağı planlanıyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in yaptığı dizinin 6. sezonunu Ozan Uzunoğlu yönetecek. Bakalım fenomen dizi yeni sezonda da reytinglerde aynı başarıyı yakalayabilecek mi?

